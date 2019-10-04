Tarım Kredi'den mağaza atağı
2 saat önce
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz.
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. Yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:31
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