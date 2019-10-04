Son Dakika Haberleri: Tarım Kredi'den mağaza atağı
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Tarım Kredi'den mağaza atağı

2 saat önce

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz.

Tarım Kredi'den mağaza atağı, System.String[]

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. Yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.

Fahrettin Poyraz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:31 
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