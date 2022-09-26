Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli: Market Sayımızı Artıracağız, Mahalle Bakkallarına Yoğunlaşacağız - Son Dakika
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Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli: Market Sayımızı Artıracağız, Mahalle Bakkallarına Yoğunlaşacağız

26.09.2022 14:15
Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli: Market Sayımızı Artıracağız, Mahalle Bakkallarına Yoğunlaşacağız

Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerin sayısını artıracaklarını belirterek, "İşimizi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim sayemizde raflarda ürün fiyatları istediğimiz seviyeye geliyor. Market sayımızı artıracağız; 2 bin, 3 bine yürüyecek. Yeni projeyle sayıyı çok daha artıracağımızı düşünüyoruz. Muhtemelen mahalle bakkallarına yoğunlaşacağız” dedi.

Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin sayısını artıracaklarını belirterek, "İşimizi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim sayemizde raflarda ürün fiyatları istediğimiz seviyeye geliyor. Market sayımızı artıracağız; 2 bin, 3 bine yürüyecek. Yeni projeyle sayıyı çok daha artıracağımızı düşünüyoruz. Muhtemelen mahalle bakkallarına yoğunlaşacağız" dedi.

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 2. Çiftçi Zirvesi, "Gıda Tedarik Zinciri ve Arz Güvenliği" başlığıyla bugün İstanbul'da yapıldı. Zirveye, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait firmaları temsil eden ana şirket olan Tarım Kredi Holding'in Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun ve Türkiye Halciler Federasyon Başkanı Yüksel Tavşan konuşmacı olarak katıldı.

BADEMLİ: MARKET SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ; 2 BİN, 3 BİNE YÜRÜYECEK

Yılmaz Bademli, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin sayısını artıracaklarını açıklayan Bademli, şunları söyledi:

"İşimizi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim birkaç katımız olan marketler var, onlara da saygı duyuyoruz. Bizim sayemizde raflarda ürün fiyatları istediğimiz seviyeye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bahsettiği gibi kar politikası gütmeden vatandaşa uygun ürün vermeye çalışıyoruz. Yeni projelerimiz var. Market sayımızı artıracağız; 2 bin, 3 bine yürüyecek. Rakiplerimiz de bize uyarak karşılık veriyorlar ve uygun fiyatlarla raflara çıkıyorlar. Vatandaşlarımız da uygun fiyatlarla ürünle buluşmuş oluyor. Biz, tarladan çatala kadar işin içerisindeyiz. Başarının sırrı burada. Yeni projeyle sayıyı çok daha artıracağımızı düşünüyoruz. Muhtemelen mahalle bakkallarına yoğunlaşacağız."

COŞKUN: ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AŞMA İSTENİYORSA SÜT PRİMLERİNİN ARTIRILMASI GEREKİR

Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun ise çiğ süt fiyatlarındaki artışın raflara yansıyacağı algısının yanlış olduğunu belirterek, "Sektörün Ulusal Süt Konseyi'nden beklentisi, maliyetleri iyi ortaya koymasıdır. Üreticinin, maliyetinin altında paranın eline geçmemesi lazım. Eğer enflasyon beklentilerini kırma, aşma isteniyorsa bütçe kaynakları çerçevesinde süt primlerinin artırılması gerekir. Ulusal Süt Konseyi'nin süt maliyetlerini sağlıklı tespit edebilmesi, -tarımda hayvan beslemek önemli- kesinlikle üreticinin zarar etmemesi gerekir. Ama bunların yeterli olmadığı takdirde de hızlıca adım atmak gerekebilir" dedi.

TAVŞAN: BANA YETKİ VERSELER PATATES, SOĞANDAN BAŞLARIM

Türkiye Halciler Federasyon Başkanı Yüksel Tavşan da "55 milyon tonun üzerinde sebze meyve üretiyoruz. Bu sene çiftçimiz, kuru soğandan hiç para alamadı. Limon da aynı şekilde. Fiyat yükselebilir. Ürünlerimiz fabrikasyon ürünler değil, istenilen zamanda bulunamıyor. Dolayısıyla önceden tespit etmek lazım. Bana yetki verseler patates, kuru soğandan başlarım. Üretim alanlarını artıramıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli: Market Sayımızı Artıracağız, Mahalle Bakkallarına Yoğunlaşacağız - Son Dakika

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