Tarım Kredi İndirim Listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir? - Son Dakika
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Tarım Kredi İndirim Listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir?

15.08.2022 14:27
Tarım Kredi İndirim Listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Tarım Kredi indirim listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir?

Tarım Kredi indirimleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Tarım Kredi indirim listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir? İşte detaylar...

TARIM KREDİ İNDİRİM LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla ürün indirime girdi. Kampanya bugün itibarıyla başlarken, fiyatların kaç liradan kaç liraya düştüğü merak konusu oldu. Etiketlere bakıldığında 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, 44 liralık tavuk bagetin fiyatının ise 38 liraya düştüğü görülüyor. İşte indirimli ürünlerin fiyatları.

İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

Tarım Kredi İndirim Listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir?

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 147 LİRAYA DÜŞTÜ

Kampanyanın başlamasıyla en çok merak edilen konulardan biri de indirime giren ürünlerin fiyatları oldu. Etiketlere bakıldığında 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, salça 18,50 liradan 17,90 liraya düştüğü görüldü.

Tarım Kredi İndirim Listesi! Tarım Kredi indirimleri nelerdir?

ÇAY 59 LİRADAN SATILIYOR

5 kiloluk deterjan 64.90, Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27.95, salamura siyah zeytin 13.75, yarım yağlı beyaz peynir 69.90, tam yağlı beyaz peynir de 72.90, 2 litrelik ayçiçek yağı 64.50, çay 59, zeytinyağı 60, bal 37, 1 kiloluk toz şeker 17, 2 kiloluk toz şeker 32, 5 kiloluk un 52.50, Türk kahvesi 11.90, domates 8.95, makarna ise 4,50 liradan satılıyor.

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