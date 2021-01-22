Tarım Kredi Kooperatif Market'in 169'uncu şubesi İstinye'de açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in169'uncu şubesi İstinye'de hizmete girdi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in İstinye'deki 169'uncu şubesinin açılışında konuşan Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, 2020 yılında açtıkları yeni mağazalarla sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme yakaladıklarını söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1863 yılında çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulan bir çiftçi kooperatifi olduğunu, çiftçilere yem, tohum, zirai ilaç ve gübre verdiklerini belirten Yıldırıı, nakit ihtiyacı olan çiftçilere nakit desteği sağladıklarını ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımı desteklemek maksadıyla son dönemde çiftçimizin ürününü değerli kılabilmek için yaptığımız yardımın karşılığını nakit almak yerine çiftçimizin ürettiği ürünü almaya başladık. Coğrafi işaretli ürünleri alıyoruz. Bunları fabrikalarımızda işleyip tüketicilerimizin ayağına getiriyoruz. Direkt çiftçimizden alıyoruz. Kendi fabrikalarımızda veya anlaştığımız fabrikalarda ürettirip direkt raflarımıza koyuyoruz. Arada bir tüccar veya komisyoncu yok. Dolayısıyla daha iyi fiyatlarla ürünleri müşterilerimize sunabiliyoruz. Ciromuzu 2 kat artırdık. İki kat daha arttıracağız. 5 yıllık stratejimizi hazırlıyoruz. Her yıl satışlarımızı iki katı arttırıp büyümeye devam edeceğiz. Geçen yıl 80 bin ton domates aldık ve salça yaptık, 10 bin ton fındık aldık, 60 bin ton ay çekirdeği aldık, 20 bin ton mercimek aldık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 2020'de çiftçimizden yaklaşık 2,5 milyar lira mal aldık. Bunun yaklaşık 1 milyar 200 milyon lirası işlenerek tüketicilere satılacak. Tabi başka iştiraklerimizde var. Yem ve farklı ürünlerde satıyoruz. Biz hangi ürünleri satıp işleyeceğimizi önceden çiftçimize söylüyoruz ve onlarla sözleşme yapıyoruz. Gerekirse tohumunu ve ilacını veriyoruz. Sözleşmeli tarımın Türk tarımının kurtuluşu için ve tarım alanlarının doğru kullanılması için en önemli yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığına yardımcı olacak öncü politikalar uyguluyoruz. Kadın Kooperatifleri bizlere geldiği zaman biz onlara eğitim veriyoruz. Onların ürünlerini alıp müşterilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda kadın girişimcilerimizin ürünlerine de raflarımızda öncelik veriyoruz."

Yıldırım, 5 yılın sonunda 2 bin 500 - 3 bin market sayısına ulaşabileceklerini belirterek, "Hem kaliteli hem sağlıklı gıdayı müşterilerimize sunmak istiyoruz. Yoksa biz sadece market gözüyle veya ticari mantıkla iş yapmıyoruz. Bizim yaptığımız iş aslında bir ekosistem." diyerek sözlerini tamamladı.