"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 205'inci şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 205'inci şubesi Ankara'da düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi'nin üretici ve tüketici arasında köprü olma noktasında yapılandırmasını hızlı bir şekilde dönüştürdüğünü söyledi.

Bugün Tarım Kredi Kooperatif Market'in 205'inci şubesinin açılışını yaptıkları bilgisini veren Poyraz, "Mayıs ayı sonunda 300'üncü marketi açmayı hedefliyoruz. Bu sene sonunda da 500 rakamını inşallah yakalayacağız. Hem kalite hem de fiyat avantajını aynı anda bu mağazalarda inşallah tüketiciyle buluşturacağız." dedi.

Tarım Kredi'nin ürünlerini dijital kanalar aracılığıyla da tüketiciyle buluşturacaklarını vurgulayan Poyraz, tüketiciye uygun fiyat avantajı sağlarken doğal ürünleri de tüketiciyle buluşturmayı istediklerini dile getirdi. Poyraz, üretici ve tüketicinin sorunlarını minimize etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Marketin açılışına, Tarım Kredi yetkilileri, Tarım Kredi Market ve Pazarlama Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ile çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

İlk şube 2017'de açılmıştı

İlk şubesi 2017'de faaliyete geçen ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Tarım Kredi Kooperatif Market, 2020 yılı sonunda 162 şubeye ulaştı.

Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere yüzde 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunuyor.