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"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 300'üncü şubesi Bursa'da açıldı - Son Dakika

"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 300'üncü şubesi Bursa'da açıldı

03.06.2021 15:17

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 300'üncü şubesi Bursa'da düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 300'üncü şubesi Bursa'da düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılış töreninde, 300'üncü mağazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi kuruluşu olduğunu hatırlatan Poyraz, "17 bölge birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 25 iştirakiyle çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üreticiyle tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor." dedi.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin köklü kurumlardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığının gelişimine paralel olarak Tarım Kredi Kooperatifleri de özellikle son dönemlerde bir dönüşüm içindedir. Bu manada Türk çiftçisini destlerken onların daha iyi koşullarda ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik sektöründe de yerini aldı." diye konuş.

Son dört yılda fiyatlardaki artış nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Poyraz, geçen yılı 162 mağazayla kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını belirtti.

Gelecek 5 yılda stratejilerinin hazır olduğunu vurgulayan Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif Marketini dünya standartlarına uygun hale getirip topluma, çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi. Törene katılan Vali Yakup Canbolat, kurdeleyi keserken yaptığı kısa konuşmada 300'üncü şubenin Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Poyraz, Vali Canbolat ve protokol üyeleri, mağazayı gezdi.

Törene, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, şirket yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İlk şube 2017'de açılmıştı

İlk şubesi 2017'de faaliyete geçen ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Tarım Kredi Kooperatif Market, 2020 yılı sonunda 162 şubeye ulaştı.

Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere yüzde 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunuyor.

Kooperatif, Market, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tarım Kredi Kooperatif Market'in 300'üncü şubesi Bursa'da açıldı - Son Dakika


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