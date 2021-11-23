"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 561'inci şubesi Nurdağı'nda açıldı - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy , açılıştaki konuşmasında, Tarım Kredi'nin üretici ve tüketici arasında köprü görevi gördüğünü, Nurdağı'nda açılışını yaptıkları 561. marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise