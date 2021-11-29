Tarım Kredi Kooperatif Market'in 575'inci şubesi Boyabat'ta açıldı - Son Dakika

Boyabat'ta Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 575'inci şubesi açıldı. Tarım Kredi Kooperatif Market'in 575'inci şubesi Boyabat'ta açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 575'inci şubesi Sinop'un Boyabat ilçesinde açıldı.

Yıldız Mahallesi Seyit Bilal Sokak'taki şubenin açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, törende yaptığı konuşmada, "Tarım Kredi Kooperatifleri 1863 yılında Mithat Paşa'nın Niş Valisi olduğu dönemde açılmış ve adı Memleket Sandıkları konmuş, vizyonu ve misyonunu da ahilik kültüründen ve hepimizin bildiği gibi köylerimizde imece usulünden alarak bu günlere kadar gelmiş büyük bir ailedir. Bu ailenin yeni bir marketini, yeni bir iş yerini açmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah memleketimize, Boyabat'ımızın insanlarına hayırlar getirir. Yeni iş yerimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Törende Boyabat İlçe Müftülüğü vaizi Rıza Kızılaslan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceylan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Recep Tiryaki, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, İl Genel Meclisi Üyesi İsa Bağcı, Ziraat Bankası Boyabat Şube Müdürü Kadir Kendüzler, İş Bankası Boyabat Şube Müdürü Şükrü Özer, Boyabat Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kemal Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri marketin açılışını gerçekleştirdi.