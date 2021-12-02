Tarım Kredi Kooperatif Market'in 581'inci şubesi Tarsus'ta açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 581'inci şubesi Mersin'in Tarsus ilçesinde açıldı.
Şehitishak Mahallesi'nde hizmete giren marketin açılışına Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa, ilçede market sayısının 2'ye çıktığını, 2 market daha açacaklarını belirtti.???????
Kaynak: AA
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