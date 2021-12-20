Tarım Kredi Kooperatif Market'in 650'inci şubesi Çubuk'ta açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 650'inci şubesi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi üzerinde hizmet verecek Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerinde açılan her yeni iş yerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Tarım Kredi'nin açtığı marketlerin hem kaliteli ürünleri hem de fiyatları bakımında avantajlı olduğunu gördüklerini ifade eden Demirbaş, "İlçemizde 2'inci şubesinin açılması bizleri mutlu etti. Her yeni iş yeri bizi mutlu ediyor ve sevindiriyor. Yeni iş yeri demek yeni istihdam alanı demektir. İlçemize yatırım yapan Tarım Kredi Kooperatifi yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım Kredi'nin üretici ve tüketici arasında köprü olma noktasında yapılandırmasını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Tarım Kredi Kooperatifi İç Anadolu Bölge Müdürü Yasin Topal ise yıl sonuna kadar 700 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Topal, "Bu sene sonunda inşallah 700 rakamını yakalayacağız. Hem kalite hem de fiyat avantajını aynı anda bu mağazalarda inşallah tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüketiciye uygun fiyat avantajı sağlarken doğal ürünleri de tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. İnşallah yeni mağazamız Çubuk için hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Açılışa, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, Tarım Kredi yetkilileri ile çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.