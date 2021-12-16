Tarım Kredi Kooperatif Market Seydişehir'de hizmete girdi - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatiflerinin "tarladan sofraya" sloganı ile ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek tüketicilere ulaştırdığı Kooperatif Market zincirinin Seydişehir'deki ilk şubesi açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesinde hizmete girdi.

Kooperatif Market'te temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere büyük çoğunluğu Tarım Kredi'ye ait 1500'e yakın çeşit bulunuyor.???????

Açılışa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.