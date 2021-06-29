Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete Girdi… - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatif Marketi Hizmete girdi…

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Kırklareli Şubesi 29 Haziran 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete girdi.

Açılışın ardından marketi gezerek satışı yapılan bakliyat, yağ, un şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali BİLGİN, ülkemizin çeşitli bölgelerinde üretimi yapılan yerli ürünlerin Tarım Kredi Market aracılığıyla uygun fiyata vatandaşa ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk şubesi 2017'de açılan ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyor.