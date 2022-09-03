Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

03.09.2022 11:01
Edirne'den kısa kısa

Tarım Kredi Kooperatifi Birlik Genel Müdürü Kadir Aydın, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifi Birlik Genel Müdürü Kadir Aydın, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, birliğin ilçeye yatırımlar yapacağı belirtildi. Sevgili'nin Aydın'a ilçeyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Ziyarette, Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Müdürü Erol Apaydın da yer aldı.

Şehit ailelerine ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, İpsala Kapucu Mahallesi'nde ikamet eden şehit polis İbrahim Sever'in, Kumdere köyünde ikamet eden şehit Er Emrah Karataban'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Yaylada otlayan hayvanlara ayı saldırdı... Çobanın ilginç tepkisi kamerada Yaylada otlayan hayvanlara ayı saldırdı... Çobanın ilginç tepkisi kamerada 'Sahne Sırası Sende' final programında 4 finalist yarıştı 'Sahne Sırası Sende' final programında 4 finalist yarıştı
Kaynak: AA

Kadir Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:01:52. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement