Edirne'den kısa kısa

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, İpsala Kapucu Mahallesi'nde ikamet eden şehit polis İbrahim Sever 'in, Kumdere köyünde ikamet eden şehit Er Emrah Karataban'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kadir Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

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