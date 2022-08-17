Tarım Kredi'ye Borcu Olan Çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Tarım Kredi Bizlerin Ürünlerini de Alsa da Borçlardan Kurtulsak Ya" - Son Dakika
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Tarım Kredi'ye Borcu Olan Çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Tarım Kredi Bizlerin Ürünlerini de Alsa da Borçlardan Kurtulsak Ya"

17.08.2022 11:12
Tarım Kredi'ye Borcu Olan Çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Tarım Kredi Bizlerin Ürünlerini de Alsa da Borçlardan Kurtulsak Ya"

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu nedeniyle iki yıldır sesini duyurmaya çalışan çiftçi Mehmet Ali Görel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Tarım Kredi, yüzde 35’lere varan ürün satışlarına başladı. Aynı zamanda tarım kredi bizlerin ürünlerini de alsa da borçlardan kurtulsak ya. Sayın Cumhurbaşkanım bizler ürünlerimizden zarar ederken tarım kredinin bizlere yardımcı olmayışının çözümünü bulursanız çok memnun oluruz” diye seslendi.

DİLAN KUTLU

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu nedeniyle iki yıldır sesini duyurmaya çalışan çiftçi Mehmet Ali Görel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Tarım Kredi, yüzde 35'lere varan ürün satışlarına başladı. Aynı zamanda tarım kredi bizlerin ürünlerini de alsa da borçlardan kurtulsak ya. Sayın Cumhurbaşkanım bizler ürünlerimizden zarar ederken tarım kredinin bizlere yardımcı olmayışının çözümünü bulursanız çok memnun oluruz" diye seslendi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, Tarım Kredi'ye olan borçları nedeniyle iki yıldır Ankara'da hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği'nin önünden sesini duyurmaya çalıştı. Görel, Tarım Kredi'ye olan yüksek faizli borcunu ödeyemeyince hayvanlarını birer birer sattı. Ardından kar edemediği kiraz ağaçlarını kesmek zorunda kaldı.

"ÜRÜNLERİMİZ PARA ETMEDİ, MASRAFINI KARŞILAMADI"

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcunu ödeyemediğini söyleyen çiftçi Görel, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 2 senedir Tarım Kredi mağdurları olarak yüksek faizden ödeme zorluğu yaşadık. 2 seneden bu yana Ankara'ya gittik, geldik. Büyüklerimizle görüştük. Ödeme kolaylığı yaptılar. Fakat bazı engellerden dolayı ödeyemedik. Engeller de şunlar; kiraz sezonunda, kirazları yetiştirdik. İlacını, gübresini attık. Fakat sezonda kiraz para etmedi. Hatta 2 lira, 3 liraya düştü. Bunun zaten toplama maliyeti 5 liraydı. Şaşırdık, fakat ödeyemedik.

Üründen aldığımız bedeller yaptığımız masrafı karşılamadı. İlaç gübre su maliyeti var derken… Zaten bize 18-20 lira maliyeti var. Bir kilo kirazı toplama maliyeti 5 lira. Kirazın 4 liradan toplanması gerekiyor. Dedik ki, 'şeftali para eder.' O da para etmiyor. Ağaçlarda kaldı. Tarım Kredi olarak bize belli bir süre verildi. Yapılandırma yapıldı ama yine işin içinden çıkamadık.

"TARIM KREDİ BİZLERİN ÜRÜNLERİNİ DE ALSA BORÇLARDAN KURTULSAK YA"

Tarım Kredi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yüzde 35'lere varan ürün satışlarına başladı. Aynı zamanda tarım kredi bizlerin ürünlerini de alsa da borçlardan kurtulsak ya. Sayın Cumhurbaşkanım bizler ürünlerimizden zarar ederken tarım kredinin bizlere yardımcı olmayışının çözümünü bulursanız çok memnun oluruz."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Kredi'ye Borcu Olan Çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Tarım Kredi Bizlerin Ürünlerini de Alsa da Borçlardan Kurtulsak Ya' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım Kredi'ye Borcu Olan Çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Tarım Kredi Bizlerin Ürünlerini de Alsa da Borçlardan Kurtulsak Ya" - Son Dakika
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