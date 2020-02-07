Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak

6 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışına sebep olan aracı sayısını mümkün olduğunu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından...

Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak, System.String[]

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışına sebep olan aracı sayısını mümkün olduğunu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından vatandaşa hitap eden bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini açıyoruz" dedi.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 49'uncu satış marketini Bilecik'te açtı. Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Müdür Poyraz, "Burada farklı bölgelerinden farklı kooperatifler vasıtasıyla çiftçilerden aldığımız ürünlerinin satışını yapıyoruz. Bir kısmını bizim kendi tesislerimizde var, tesislerimizde işliyoruz. Bir kısmının aşağı yukarı 60 tane tedarikçimiz var onlara ürettiriyoruz. Burada raflarda gördüğünüz makarnanın ana ham maddesini olan buğdayı yine biz alıyoruz, sütü yine çiftçiden yetiştiriciden biz alıyoruz. Bu aldıklarımızı ürünleri 14 farklı firmayla çalışıyoruz, ürünleri biz vermek kaydıyla. Burada kolektif bir çalışma var. Bir tarafta üreticilerimiz var ondan sonra bizim kendi tesislerimizde sanayicilerimiz var ve nihayetinde burada tüketime kadar ulaşan bir süreçten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla aşağı yukarı doğal gıda ürünlerinin tamamına yakınında çiftçilerin bu geçişle birlikte çiftçiyle başlayıp tüketiciye kadarki süreçte tüm aşamaları kontrol edilebilir sistemle bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.


"Bin 100 ürünümüz içinde farklı firmalardan aldığımız ürünlerde var"


Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz, marketlerinde bin 100 ürün olduğunu anlatarak, "Bu ürünler için elbette gıda dışı ürünlerde var. Tabi o zaman ister istemez onlar bizim dışımızda daha çok piyasadaki bilinen firmalardan temin ettiğimiz ürünler var. Başta çocuk bezi, deterjan gibi ürünler. Ama biz genelde bizim ya da bizim gibi kooperatiflerin veya birliklerin ya da kadın kooperatifleri gibi kadın girişimcilerin ürünlerini tercih ediyoruz.


"Gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkartıyoruz"


Poyraz, gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkarttıklarını anlatarak, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından vatandaşa hitap eden bir marketiz diyebilir miyiz. Biz üreticiyle tüketici arasındaki gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıların sayısını mümkün olarak azaltma hedefindeyiz. Burada aslında sadece kendimiz açısından da değil yani piyasada şuanda diğer sanayiciye de bundan öneriyoruz" dedi.


"Marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var"


Poyraz son olarak, Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği ve meyve suyu sanayicileriyle bir araya geldiklerini anlatarak, "Mesela şuanda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi olarak Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği ile protokolümüz var. Onlar bize diyorlar ki bizim ihtiyacımız olan makarna buğdayı siz bizim adımıza üreticilerden alır mısınız? Şimdi buna başladık. Aynı zaman da meyve suyu sanayicileriyle bir araya gelip bir protokol yaptık. Geçtiğimiz sene 5 meyve suyu hammaddesi meyveyi biz aldık sanayicilere verdik dolayısıyla gereksiz fiyat artışlarına sebep olan aracıları aradan çıkarmak noktasında bir sorumluluğumuz var. Genel anlamda açtığımız marketlerde o yöreye özgü neler varsa onları tüm Türkiye pazarına taşıma noktasında bir hedefimiz var. Bu Bilecik olabilir. Zaten bakarsan başka illerden de burada ürünler var mesela yan tarafta Erzincan peyniri var, o bölgeden getirilmiş, yanda kurutmalar var doğu ve güneydoğu bölgesinden geldi. Bilecik'imizi ve tüm Bilecik'in içinde özellikle marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var bunun da inşallah geliştireceğiz" dedi. - BİLECİK

CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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