Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan marketlerde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak satışa sunulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Tarım Kredi Marketlerinde İndirimli Satışlar Pazartesi Günü Başlayacak - Son Dakika

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