Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın mutlu günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın mutlu günü - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın mutlu günü

7 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın oğlu dünya evine girerken, aileleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yalnız bırakmadı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın mutlu günü, System.String[]

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın oğlu dünya evine girerken, aileleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yalnız bırakmadı.


Aslıhan Külcü ile Ömer Faruk Poyraz'ın nikah merasimi Ankara Altındağ Kültür Sarayı'ndan düzenlenirken, nikaha Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 61'inci hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapan Hayati Yazıcı, 61, 62 ve 63'üncü hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Taner Yıldız, 59'uncu hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Atilla Koç, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Mehmet Hadi Tunç ile Fatih Metin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, çok sayıda milletvekili, AK Parti il başkanları, Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.


22, 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Bilecik Milletvekilliği yapan ve şuan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Fahrettin Poyraz, davetlileri kapıda karşılarken, genç çifttin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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