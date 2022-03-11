Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Birliği'nden sözleşmeli üretim ve borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği, faaliyet alanı içindeki Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Muş ve Van'da dane mısır, yağlık ayçiçeği ve çeltik üretecek ortaklarına borç yapılandırması ve prim desteği sağlayacağını bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürü Yusuf Karabatak, yaptığı yazılı açıklamada, "prim esaslı sözleşmeli üretim" modeli ile tarımsal üretimin artması ve her türlü tarımsal girdinin kaliteli ve uygun fiyattan karşılanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtti.

Bölge Müdürlüğüne bağlı kooperatiflerde 2022 yılı ekiliş sezonunda destek verileceğini ifade eden Karabatak "Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşmasına katkı sağlanması, ortaklarımızın ekonomik menfaatlerinin korunması, dengeli piyasa fiyatlarının üretici lehine oluşmasına katkı sağlanması, bölgemizde ekilebilir tarım alanlarının değerlendirilmesi amacıyla; dane mısır, yağlık ayçiçeği ve çeltik ürünlerinde prim esaslı sözleşmeli üretim yapılacaktır. Sözleşme yapılan ortaklarımızın ürün alım fiyatlarına ilaveten, dane mısırda ton başına 130 lira, yağlık ayçiçeğinde ton başına 300 lira, çeltikte ise ton başına 130 lira prim ödemesi yapılarak ortaklarımıza ek katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Karabatak, 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesinde vadeli kredi borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanı sağlanacağını, yapılandırmadan yararlanacak kişilerin 30 Eylül'e kadar kooperatiflere başvurması gerektiğini kaydetti.