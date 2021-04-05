Tarım Kredi Kooperatifleri'nden süt alım iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden süt alım iddialarına ilişkin açıklama

05.04.2021 11:30
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden süt alım iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

ANKARA (İHA) – Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden, süt alım iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Süt alım faaliyetlerine yönelik gündeme getirilen 'yemi benden almazsan sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

ANKARA (İHA) – Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden, süt alım iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Süt alım faaliyetlerine yönelik gündeme getirilen 'yemi benden almazsan sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiğ süt alımına ilişkin ortaya çıkan haberler ve iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bitkisel ve hayvansal üretimin aracısız olarak tüketici ile buluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütün değerlendirilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu kapsamda, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütler Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu tavsiye satış fiyatının altında kalmayacak bir fiyattan toplanmakta, böylece de üreticilerimizin ürettikleri çiğ sütün pazar sıkıntısı yaşanmadan tedarik edilmesi ile birlikte üreticilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına katkıda bulunulmaktadır" denildi.

2020 yılında 39 bin 515 ton çiğ sütün 94 milyon 354 bin 962 TL, 2020 yılının ilk 3 ayında 6 bin 229 ton çiğ sütün 14 milyon 730 bin 139 TL, 2021 yılı ilk 3 ayında ise 10 bin 519 ton çiğ sütün 28 milyon 464 bin 217 TL bedelle alındığı ve bu fiyatların Ulusal Süt Konseyince belirlenmiş olan fiyatlar olduğu bilgisi verildi. Üreticilerden süt alımlarının durdurulması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı için 1 milyon 290 bin ton satış gerçekleştiren Tarım Kredi Yem, artan üretimiyle yem sektöründeki regülasyon görevini daha iyi şekilde yerine getirmekte, üreticimiz için daha öngörülebilir ve uygun maliyetlerle kaliteli yem temin ederek et ve süt üretimine destek sağlamaktadır."

Kurum olarak süt alımı ile ilgili yem alım ön şartı bulunmadığının altı çizilirken, 2020 yılında 215 bin tonu İzmir Bölge Birliğinde olmak üzere 1 milyon 290 bin ton yemi hiçbir dayatma olmaksızın çiftçilere ulaştırıldığı ve süt alınan ortakların da yem siparişi vermeleri durumunda ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi. Ayrıca, 2018 yılında imzalanan yem alım-satım sözleşmesi gereğince herhangi bir dayatma olmaksızın, aylık ortalama 100 ton yem verildiği de bildirildi.

Yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek amacıyla ihtiyaç olmamasına rağmen 'barter' usulü yem karşılığı alınmasının teklif edildiği belirtilen açıklamada, "Bu teklif ilgili iki kooperatif tarafından süt satış sözleşmesi yaptıkları diğer sanayi kuruluşlarından yem alma mecburiyetleri olduğu gerekçesi ile kabul görmemiştir. Her iki Kooperatifin yaşadıkları bu durum aslında ülke genelindeki tüm süt kooperatifleri ve yetiştiricilerinin yaşadığı en önemli problemdir. Bu bağlamda, Kurumumuz üzerinden başlatılan bu tartışmanın Anadolu sathına yayılmış süt sanayicileri ve irili ufaklı mandıraların her birinin aynı zamanda da yem bayiine dönüşerek yetiştiricilerimizin mağdur olmaları gerçeğinin kamuoyunda tartışılmasına vesile olması açısından olumlu buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, 'Yemi benden almazsan sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşımın gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken, "Bu tür iddialar, 150 yılı aşan köklü geçmişiyle güven ve itibar müessesesi olan, ülke tarımı ve çiftçimizin iftihar kaynaklarından biri haline gelen ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını her koşulda destekleyen Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik haksız girişimlerdir" denildi. - ANKARA

Türk Lirası, Türkiye, Tarım, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifleri'nden süt alım iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika


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