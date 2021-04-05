Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt üreticilerine "yem satın alma" baskısı uyguladığı iddiası - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt üreticilerine "yem satın alma" baskısı uyguladığı iddiası

05.04.2021 15:24
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt üreticilerine

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticiden çiğ süt alımını azalttığı, süt alımı için üreticilere "yemimi almazsan sütünü almam" dayatmasında bulunduğu iddia edilmişti. Kooperatif tarafından İddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Süt alım faaliyetlerine yönelik gündeme getirilen 'yemi benden almazsan sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiğ süt alımına ilişkin ortaya çıkan haberler ve iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bitkisel ve hayvansal üretimin aracısız olarak tüketici ile buluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütün değerlendirilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu kapsamda, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütler Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu tavsiye satış fiyatının altında kalmayacak bir fiyattan toplanmakta, böylece de üreticilerimizin ürettikleri çiğ sütün pazar sıkıntısı yaşanmadan tedarik edilmesi ile birlikte üreticilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına katkıda bulunulmaktadır" denildi.

''SÜT ALIMINDA ÖN ŞART BULUNMUYOR''

Kurum olarak süt alımı ile ilgili yem alım ön şartı bulunmadığının altı çizilirken, 2020 yılında 215 bin tonu İzmir Bölge Birliğinde olmak üzere 1 milyon 290 bin ton yemi hiçbir dayatma olmaksızın çiftçilere ulaştırıldığı ve süt alınan ortakların da yem siparişi vermeleri durumunda ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi. Ayrıca, 2018 yılında imzalanan yem alım-satım sözleşmesi gereğince herhangi bir dayatma olmaksızın, aylık ortalama 100 ton yem verildiği de bildirildi.

''BARTER USULÜ TEKLİF EDİLDİ''

Yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek amacıyla ihtiyaç olmamasına rağmen 'barter' usulü yem karşılığı alınmasının teklif edildiği belirtilen açıklamada, "Bu teklif ilgili iki kooperatif tarafından süt satış sözleşmesi yaptıkları diğer sanayi kuruluşlarından yem alma mecburiyetleri olduğu gerekçesi ile kabul görmemiştir. Her iki Kooperatifin yaşadıkları bu durum aslında ülke genelindeki tüm süt kooperatifleri ve yetiştiricilerinin yaşadığı en önemli problemdir. Bu bağlamda, Kurumumuz üzerinden başlatılan bu tartışmanın Anadolu sathına yayılmış süt sanayicileri ve irili ufaklı mandıraların her birinin aynı zamanda da yem bayiine dönüşerek yetiştiricilerimizin mağdur olmaları gerçeğinin kamuoyunda tartışılmasına vesile olması açısından olumlu buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada, 'Yemi benden almazsan sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşımın gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken, "Bu tür iddialar, 150 yılı aşan köklü geçmişiyle güven ve itibar müessesesi olan, ülke tarımı ve çiftçimizin iftihar kaynaklarından biri haline gelen ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını her koşulda destekleyen Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik haksız girişimlerdir" denildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt üreticilerine yem satın alma baskısı uyguladığı iddiası

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Kooperatifi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt üreticilerine 'yem satın alma' baskısı uyguladığı iddiası - Son Dakika Ekonomi


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