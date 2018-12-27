Tarım Kredi Kooperatifleri Okt Trailer ile Güçleniyor

Treyler ve üst yapı ekipmanları üretiminde öncü firma OKT Trailer, Antalyalı çiftçilere çözüm ortağı oldu.

Treyler ve üst yapı ekipmanları üretiminde öncü firma OKT Trailer, Antalyalı çiftçilere çözüm ortağı oldu. Bugüne kadar yapılan 137 adet teslimat ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye uygun mazot götürmesine vesile olan OKT Trailer tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliğine 3 adet Kamyon Üstü Silindirik Tanker teslimatı gerçekleştirildi.



OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan, Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına özel, yenilikçi çözümler sunmayı esnek üretim anlayışının temel prensibi olarak benimsediklerini belirterek; "Şimdiye kadar Tarım Kredi Kooperatiflerine yapmış olduğumuz 137 teslimat ile bölgedeki çiftçilerimize hizmette hızlı ve pratik çözüm ortağı olmayı amaç edindik. Bugün Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliğine 3 adet 26 bin litrelik Kamyon Üstü Silindirik Tanker teslim etmekten ve bu vesile ile çiftçilerimizin avantajlı mazot alımı yapabilmesinde katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kendi know-how lisansımız ve ürettiğimiz teknolojilerimiz ile ADR - EN 13094 mevzuatlarına, hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre alaşımlı alüminyum malzemeden, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, silindirik kesitte, alttan dolum yapılabilen, LGBF tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3' teki tehlikeli maddeleri dört bölmeli ile taşıyabilen, tahrikli ve akarına boşaltım yapabilen kamyon üstü silindirik tanker ürünümüz ile çiftçilerimize mazot taşınacak. Artık çiftçilerimizin ihtiyaçları, daha hızlı, daha verimli, daha pratik ve kamyon şasilerine mükemmel uyumlu tankerler ile karşılanacak." dedi.



Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği, Antalya dışında ayrıca Burdur ve Isparta illerinde bulunan 87 kooperatife de destek veriyor. Antalya Bölge Birliği bünyesinde bulunan benzin istasyonlarından üye çiftçilere uygun mazot temin etme imkanı veriliyor. - AYDIN

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