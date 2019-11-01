Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğünden açıklama

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, faaliyet kapsamında yer alan Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop illerinde çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Apaydın, yaptığı açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, ülke çiftçisinin her türlü ihtiyacını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşıladıklarını, aynı zamanda da ortaklarından aldıkları ürünleri doğrudan tüketici ile buluşturarak fiyat istikrarı sağladıklarını söyledi.

Kooperatif olarak her zaman çiftçilerin kara gün dostu olduklarını belirten Erol Apaydın, şu bilgileri verdi:

"Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarıyla beraber Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesidir. Kooperatif olarak tarladan pazara kadar üreticilerimizin yanındayız. Çiftçilerimizin, tarımsal üretimde kullanacakları gübre, yem, mazot, tohum, ilaç gibi ihtiyaçlarını uygun koşullarda sağlamanın yanında üreticilerimizin ürettiği ürünleri de değerlendirerek pazar sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz. Samsun Bölge Birliği faaliyet alanımızda bulunan illerde öncelikli olarak Sözleşmeli Üretim Modelini uygulayarak üreticilerimizin ürettiği ürünlerin pazara sunulması noktasında destek oluyoruz. Bölge Birliğimize bağlı kooperatiflerde Ekim ayı sonu itibarıyla 20 bin ton çeltik, 9 bin ton mısır, 5 bin ton yağlık ayçiçeği, 7 bin ton yemlik arpa, 5 bin ton salçalık biber ve domates ile diğer çeşitli ürünlerin alımını gerçekleştirerek çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirdik.".

Apaydın, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerine bağlı 2 bin 647 yerleşim yerinde üretim yapan 46 bin 434 kayıtlı ortaklarına 66 birim kooperatif ve 13 hizmet bürosu ile hizmet götürdüklerini de vurguladı.

Her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında şartları taşıyan üreticilere yüzde 25 ile yüzde 100 aralığında faiz indirimi yapılarak işletme ve yatırım kredisi kullandırıldığına da işaret eden Apaydın, şöyle devam etti:

"Kooperatifte, çiftçilerimize 2018 yılında 255 milyon lirası faiz indirimli olmak üzere 400 milyon lira, 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla ise 176 milyon lirası faiz indirimli olmak üzere toplam 250 milyon lira kredi kullandırıldı. Diğer yandan çeşitli sebeplerle borcunu ödemekte güçlük çeken üreticilerimiz için devletimizin çıkarmış olduğu 7166 sayılı kanun kapsamındaki alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında başvuru yapan ortakların cezalı faizleri geriye dönük yüzde 10 faizle yeniden hesaplanarak 1 peşin 4 yıl vadeli olarak taksitli şekilde yapılandırıldı. Şartları tutan ve başvuru yapan bin 406 ortağımızın 46 milyon lira vadesi geçen borcu yüzde 10 faizle yeniden yapılandırıldı ve 4 milyon lira faiz indirimi gerçekleştirildi. Ayrıca, erteleme kanunları kapsamında borcu ertelenmiş ortaklarımız için kurumumuzca ödeme kolaylığı getirildi."