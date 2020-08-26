Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğinden çiftçiye kredi desteği - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, Tarım Kredinin tarımsal üretimin her alanında uygun koşul ve imkanlarla üreticinin yanında yer aldığını bildirdi.

Apaydın, yaptığı açıklamada, Tarım Kredinin 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu belirtti.

"Ortaklarımızdan aldığımız ürünleri doğrudan tüketici ile buluşturarak fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonu sağlamaktayız." diyen Apaydın, şöyle devam etti:

"Tarladan sofraya, tarımsal üretimin her alanında üreticinin yanında yer alıyor, ortaklarımızdan aldığımız yerli ve kaliteli ürünleri 83 milyon vatandaşımıza uygun fiyatlarla ulaşması için pazara arz ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği olarak Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerine bağlı toplam 2 bin 647 yerleşim yerinde üretim yapan 46 bin 434 kayıtlı ortağına 66 birim kooperatif ve 13 hizmet bürosu ile hizmet götürüyoruz."

Çiftçilere sabit oranlı kredi

Çiftçilere, tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları tarımsal girdiler için kısa ve uzun vadeli yatırım kredisi kullandırıldığını kaydeden Apaydın, şunları kaydetti:

"Kullandırılan krediler için her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında şartları taşıyanlara belirlenen oranlarda faiz indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca yeni kredi ürünlerimiz ile ortaklarımıza işletme kredilerinde yıllık yüzde 4,5 maliyetle ve yatırım kredilerinde ise yıllık yüzde 6 maliyetle sabit oranlı kredi kullandırılmıştır. Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan 66 birim kooperatife 2019 yılında 292 milyon lirası faiz indirimli olmak üzere toplam 393 milyon lira kredi kullandırılmıştır."

Kovid-19 sebebi ile ödeme kolaylığı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle Tarım Kredi ortaklarının mağdur olmaması için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Apaydın, "Vadesi dolan alacakların 90 günlük idari takip süresi 180 güne çıkarılmış, ayrıca mayıs ve haziran vadeli kredi alacaklarına başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Samsun Bölge Birliği'ne bağlı kooperatiflerde 2019 yılında 96 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Apaydın, 2020 yılında ise arpa, mısır, ayçiçeği, çeltik, fındık, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden 200 milyon lira bedelli ürün alımı hedeflediklerini belirtti.