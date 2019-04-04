Son Dakika Haberleri: Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Personel Alımı Yapacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Personel Alımı Yapacak

1 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğine personel alımı yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Personel Alımı Yapacak, System.String[]
Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğine personel alımı yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun faaliyetlerini, verimliliği, hizmet kalitesini arttırarak, ortaklara daha iyi hizmet sunmak adına aralarında ziraat mühendislerinin de olduğu ön lisans ve lisans mezunlarından 39 kişinin kurumda istihdam edileceği belirtildi.

Alımı gerçekleştirilen personellerin birliğe bağlı kooperatiflerde görevlendirileceği aktarılan açıklamada müracaat şartlarının Tarım Kredi Kooperatifleri internet sitesinde yayımlandığı ve başvuruların 15 Nisan'da sona ereceği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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