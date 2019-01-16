Son Dakika Haberleri: Tarım Kredi Kooperatifleri ve AssisTT’den çiftçilere ortak hizmet

Tarım Kredi Kooperatifleri ve AssisTT’den çiftçilere ortak hizmet

1 saat önce

AssisTT, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik çağrı merkezi hizmetini Samsun lokasyonundaki çağrı merkezi operasyon birimi üzerinden sağlayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve AssisTT’den çiftçilere ortak hizmet, System.String[]
AssisTT, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik çağrı merkezi hizmetini Samsun lokasyonundaki çağrı merkezi operasyon birimi üzerinden sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:00 

Samsun, Ekonomi
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