Tarım Kredi Kooperatifleri ve AssisTT’den çiftçilere ortak hizmet
1 saat önce
AssisTT, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik çağrı merkezi hizmetini Samsun lokasyonundaki çağrı merkezi operasyon birimi üzerinden sağlayacak.
AssisTT, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik çağrı merkezi hizmetini Samsun
lokasyonundaki çağrı merkezi operasyon birimi üzerinden sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:00
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