Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan is¸ birligˆi
1 saat önce
Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆiyle, Bereket Sigorta'nın belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆiyle, Bereket Sigorta'nın belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:21
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