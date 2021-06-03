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Tarım Kredi Kooperatiflerinin ZİHA ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ZİHA ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti Bursa'da tanıtıldı

03.06.2021 15:12
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ZİHA ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti Bursa'da tanıtıldı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, iştiraki olan teknoloji şirketi Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) aracılığıyla zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti başlattı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, iştiraki olan teknoloji şirketi Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) aracılığıyla zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti başlattı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, her alanda özellikle tarımda dijitalleşmenin öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Drone sistemlerinin tarımda kullanılmasının önemine değinen Kacır, şöyle konuştu:

"Nasıl ki İHA ve SİHA'lar ülke sınırlarında ve milli güvenlik için yürütülen harekatlarda önemli rol oynamaktadır, dronelar da tarım sektöründe ülkemizin ve milletimizin geleceği için önemli roller üstlenecektir. İşte tam da bu noktada; Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu teknolojiye ülkemizin her tarafından hizmet vermekte olan kooperatiflerimiz aracılığı ile çiftçilerimize bu hizmeti ulaştırmak istiyoruz. Bu hizmet sayesinde çiftçilerimiz herhangi bir işlem yapmadan ilaçlama yapmak istedikleri tarihi bildirerek sadece kooperatiflerimizden randevu alacak, kooperatiflerimiz ve iştiraklerimizdeki uzman personel tarafından bu hizmet çiftçimize sağlanacaktır."

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da 2020 yılının başından bu yana sürdürdükleri Ar-Ge ve saha çalışmalarını yaygınlaştırma kapsamında ZİHA'ların Ordu'da fındık bahçelerinde kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Meyve bahçelerine yönelik özgün Ar-Ge programını İnegöl Belediyesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği ile hayata geçirdiklerini aktaran Poyraz, "Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak olan tarımda insansız hava araçlarının öncüsü olan ZİHA, gelen talepler doğrultusunda Tarım Kredi Bölge Birliklerinde çiftçilerin hizmetine sunuluyor." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise ilçedeki bir şeftali bahçesinin 5 dönümlük alanında yapılan denemelerin başarılı sonuçlandığını ifade etti.

Etkinlikte, ilçede yürütülen projede, ZİHA'larla ilacın küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen dağıtılmasının sağlandığı belirtildi. İnsansız hava aracının pervanesinin oluşturduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyvelerin dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabildiği bildirildi. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA'larla yüzde 80-90 su ve yüzde 30 ilaç tasarrufu da sağlandığı ifade edildi.

Türkiye, Bursa, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatiflerinin ZİHA ile meyve bahçelerinde ilaçlama hizmeti Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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