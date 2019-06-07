Tarım Kredi Müdürü Poyraz, Pazaryeri'ni ziyaret etti
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
, Pazaryeri
ilçesini ziyaret etti. Bilecik
'in Pazaryeri ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı AK Parti
Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve AK Parti İlçe Teşkilatı karşılarken, Poyraz, Partililer ile birlikte Çarşı Cami'sinde kıldıkları cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Tarım Kredi Müdürü Poyraz, İsmail Soydan ile birlikte ilçede tarımsal alanda, Pazaryeri boncuğu fasulyesi, şerbetçi otu, çilek yetiştiriciliği, hayvancılığın ve diğer tarımsal alanlarda üreticilerin desteklenmesi için görüşmeler yaptı. Fahrettin Poyraz, yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın Pazaryeri ilçemizin tarım ve hayvancılık üzerine olarak taleplerini dinledik, gerekli çalışmaları yapıp ilçemizde gerekli desteklemelerin yapılacağı ve ilçemizde tarımsal faaliyetlerin yapılan çalışmalar ile birlikte çiftçiliği ve hayvancılığı geliştireceğiz. her zaman çiftçilerin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK
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