Tarım Kredi'nin en büyük yem fabrikası Çumra'ya kuruluyor

Tarım Kredi'nin en büyük yem fabrikası Çumra'da kuruluyor.

Yer tahsisi yapılan ve 2020 yılında temeli atılacak fabrikanın kurulmasına ilişkin protokole imzayı, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay attı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, beraberindeki heyetle Çumra'ya geldi. 71 bin metrekarelik alanda, Tarım Kredi'nin en büyük yem fabrikanın kurulmasına ilişkin protokole imzalar, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz ve Genel Müdür Kınay tarafından atıldı.

2020 yılında temeli atılacak olan fabrikanın 2021'de üretime başlaması için gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Oflaz, "Bu fabrika, bölgemize ve Çumramıza inşallah bereketli olacak. İlçemiz, tarihten beri her zaman ülkemiz için üreten konumun olmuştur. 2023 hedeflerimize emin adımlarla giderken, üretime büyük katkı sağlayacak yem fabrikamız, tarım ve hayvancılık sektörüne de güç verecek. Tam kapasitede yüzlerce kişinin çalışacağı fabrikamız çiftçimizin ürününe de değer katacak." dedi.