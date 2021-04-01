Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı - Son Dakika

Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı

01.04.2021 11:03
Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyen kişi ve kurumlar için erzak paketleri ve alışveriş yardım kartları hazırladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyen kişi ve kurumlar için erzak paketleri ve alışveriş yardım kartları hazırladı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünleri içeren erzak paketlerini kurum ve vatandaşların talepleri doğrultusunda temin ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi kooperatiflerinin hacminin ve satış faaliyetlerinin günden güne arttığını belirten Poyraz, başta Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri olmak üzere halihazırda ülke genelindeki yaklaşık 1500 kurumun gıda veya tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

Poyraz, faaliyetlerini "tarladan sofraya" vizyonuyla yürüten Tarım Kredi'nin, bir yandan Tarım Kredi Kooperatif Market ve diğer ulusal marketlerle iş birliği halinde vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladığını bir yandan da kurmakta olduğu kurumsal iş birlikleri çerçevesinde ülke genelindeki kurumların ihtiyaçlarını temin ettiğini dile getirdi.

2020'de 1,3 milyon erzak paketi hazırlandı

Kurumsal iş birlikleri çerçevesinde 2020'de valiliklerden kaymakamlıklara, belediyelerden sosyal yardım kuruluşlarına Tarım Kredi markalı yaklaşık 1 milyon 300 bin erzak paketinin hazırlanarak arz edildiği bilgisini veren Poyraz, "İştiraklerimizle iş birliği halinde hazırladığımız erzak paketleri nihai hale getirilerek 2021 yılı boyunca kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam edilecek. Kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bu yıl 2 milyon erzak paketi sunulması hedeflenmektedir." dedi.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif Market'in, çiftçilerin alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, yerli ve milli markalar haline getirip tüketiciyle buluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarım Kredi Kooperatif Market, 'Kalitenin üreticisi, doğallığın güvencesiyiz' prensibiyle hareket ederek ramazan ayının bereketini sevdikleri, ihtiyaç sahipleri ve çalışanlarıyla paylaşmak isteyen kişi ve kurumlar için, çiftçimizin el emeğiyle ürettikleri yerli, katkısız ve doğal ürünlerden 'Ekonomik Paket' ve 'Büyük Paket' olarak hazırladığı iki farklı ramazan erzak paketini tüm mağazalarında hazır hale getirdi. Gelecek talepler doğrultusunda, seçilen ürünlerle hazırlanacak 'Size Özel' erzak paketi siparişlerini de karşılamak üzere elektronik posta yoluyla koopkumanya@kooperatifmarket.com.tr adresinden ve 444 1 857 numaralı çağrı merkezi üzerinden müşterilerimizle buluşmayı bekliyoruz."

Ramazan alışveriş kartları

Tarım Kredi kooperatiflerinden de erzak paketi tedarik edilebileceğini vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu yıl, hem hayır sahibi vatandaşlarımız hem de kurumlarımız için hazırlanan alışveriş kartlarıyla (Koopkart) 'Tarım Kredi Kooperatif Marketlerden alışveriş imkanı olacak. Kartlarımız 150 lira ve 250 lira olarak hazırlandı ancak vatandaşlarımız dilerse istediği tutarı da karta yükleyebilecek. Hedefimiz Tarım Kredi olarak kurum ve vatandaşlarımızı, Türk çiftçisinin emeğiyle yoğrulmuş yerli ürünlerimizle buluşturmak, bu ürünleri çiftçilerimizden alıp nihai hale getirerek tüketicilerimize sunmaktır."

Kooperatif, Ramazan, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı - Son Dakika Ekonomi


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