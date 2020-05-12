Tarım Kredi sözleşmeli üretimde iş birliklerini artırıyor

Tarımsal üretimde arz ve fiyat dengesini sağlamak için sözleşmeli üretim modeline öncelik veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni iş birlikleriyle üreticiler için pazar oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce makarnalık buğday ve sanayilik meyve suyu ham madde temini için iş birlikleri yapan Tarım Kredi, bu kez de Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) ile nişastalık mısır alımı için protokol imzaladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarladan sofraya ilkesiyle tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında yer alan Tarım Kredi, tüketicilerin de kaliteli gıdaya uygun fiyatla ulaşabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki yıllarda pilot çalışmalar yapan ve 2020 yılı itibarıyla sözleşmeli üretim modeline ağırlık veren Tarım Kredi, bu kapsamda NİSAD ile nişastalık mısır alımı için iş birliği protokolü imzaladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen imza törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran, NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Tarım Kredi yöneticileri ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Gıda ve tarım öncelikli hale geldi"

Poyraz, törendeki konuşmasında, salgın sürecinden çok ciddi anlamda olumsuz etkilenen sektörler olduğunu belirterek, "İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, yaşanan kaygıyla her şeyin önüne geçecek şekilde kendisini hissettirdi. Bu yaşananlar da birkaç aylık dönem zarfında gıda ve tarım konusunu tüm dünyada öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Yeni süreçte artılarımızı, eksilerimizi belirleyip masaya yatırmamız ve aynı zamanda da iş birliklerini artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal üretimin, tohumdan başlayıp sofraya uzanan değerler zincirinden oluştuğuna işaret eden Poyraz, bu değerler zincirinin mutlaka sağlam ve rasyonel esaslar üzerine oturtulması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu zincirde sadece kar saikiyle hareket eden bir kısım aktörlerin bu hareketlerinin de zincirin kopmasına sebep olmaması gerektiğine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Herkes burada bir ticari kazanç için faaliyetlerini yapıyor olsa da toplumsal fayda ve toplumsal gereklilikler bizim ekonomik kazancın da ötesinde bu zincirin sağlamlaştırılması ve korunması noktasında adım atmamızı gerektiriyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimizi bu değerler zinciri içindeki ekosistemde bir parça olarak görüp bu yerimizi ve rolümüzü artırmak istiyoruz. Bu anlamda da arkadaşlarımızla yakın zamanda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu proje ciddi bir emek sonucu ortaya çıktı. İnanıyorum ki ürün açısından da sektör açısından da bu iş birliği güzel bir örnek teşkil edecek. Bu anlamda her iki kurumdan da emeği geçenlere teşekkür ediyor, hem kurumlarımız hem ülkemiz hem de insanlık açısından hayırlı bir birliktelik olmasını temenni ediyorum."

"Sanayicilerle üreticiler arasında köprü olmak istiyoruz"

Ürün değerlendirme çalışmalarının özellikle önem verdikleri bir konu olduğunu belirten Poyraz, pazarla, yani sanayicilerle üreticiler arasında köprü olmayı istediklerini vurguladı.

Bu yıl içinde 3 milyon dekarlık tarım arazisinde üretimi planlanan 1 milyon 600 bin ton ürünü ortaklardan alarak pazarla buluşturacaklarını bildiren Poyraz, "2020 yılı için hedeflendiğimiz 2,5 milyar liralık ürün alımının 1 milyar liralık kısmının sözleşmeli üretim modeliyle topladığımız talepler doğrultusunda üretimini yaptıracağız. Yaptığımız iş birlikleriyle sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem çiftçilerimizin alın terinin karşılığını almasını hem de tüketicilerin kaliteli gıdaya uygun fiyata erişimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Meyve Suyu Endüstri Derneği ile 4 üründe (vişne, kayısı, şeftali, kiraz) 200 bin ton sanayilik meyve suyu ham madde ihtiyacının 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerden temin edilmesi için iş birliği yaptıklarını belirten Poyraz, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyesi firmalarla 10 yıllık hububat alım-satımı için anlaşma sağladıklarını, geçen yıl ekim ayından itibaren sözleşmeli üretim modeliyle dernek üyesi firmalara makarnalık buğday temininin devam ettiğini bildirdi. Poyraz, Nişasta Sanayicileri Derneği ile de benzer bir iş birliği kurduklarını aktardı.

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran da dernek olarak 1,5 milyon ton civarında mısır tüketimini temsil ettiklerini belirtti.

"500 bin tona yakın ihracatımız var. Dolayısıyla Türkiye'deki mısır üretiminin aşağı yukarı üçte birini temsil ediyoruz." ifadesini kullanan Başaran, Tarım Kredi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş birliği ve iyi niyet protokolü, 31 Mart 2021'e kadar geçerli olacak.