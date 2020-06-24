Tarım Kredi ve Ankara Üniversitesinden "güvenilir gıda" için iş birliği - Son Dakika

Tarım Kredi ve Ankara Üniversitesinden "güvenilir gıda" için iş birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Ankara Üniversitesi arasında ürün değerlendirme, üretim ve pazarlama faaliyetleri ve eğitim programları geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Ankara Üniversitesi arasında ürün değerlendirme, üretim ve pazarlama faaliyetleri ve eğitim programları geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

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Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çok yönlü iş birliğini hedefleyen protokol, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından imzalandı.

Burada konuşan Poyraz, ziraat ve veteriner fakülteleri tarafından üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması konusunda çalışmalar yapacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi ile imzalayacağımız bu iş birliği bizim için büyük önem arz ediyor. Ankara Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması konusunda çalışmalarımız olacak. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde de Ankara Üniversitesindeki hocalarımızla görüşmelere devam edeceğiz. Ankara Üniversitesine ait belli bölgelerde Tarım Kredi Kooperatif Market açılması gibi çalışmalarımız olacak ama esasında bizim bu iş birliğinden, protokolden beklentimiz Türkiye'nin sorunlarına her iki kurum olarak çözüm getirmede bir model oluşturabilir miyiz? Bu iş birliği çerçevesinde ülkemize fayda sağlayabilirsek asıl kazanç olarak bunu göreceğiz."

Salgın sürecinde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Poyraz, tarımsal üretim sürecini iyi yönetilmesi için ilgili bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin, üniversiteler ve kooperatiflerin iş birliği yapması, yeni alternatif modeller ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

"Öğrencilerimize alan açmamız gerekiyor"

Rektör İbiş de üniversite olarak iktisadi işletmelerinde üretimi koruyup, artırmak ve pazarlama operasyonunu yönetmek açısından Tarım Kredi ile yapılan iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. İbiş, şöyle devam etti:

"Dünya iş birliği dünyası. Bizim şu anda 70 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimize alan açmamız gerekiyor. Onların eğitim, staj alanları için, sahaya yönelmeleri için tüm sektörlerle iş birliği yapmamız gerekiyor. İktisadi işletmemizde üretimi koruyup, artırmak, pazarlama operasyonunu yönetmek amacıyla pek çok firmayla görüştük ama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gibi bir kurumla iş birliği yaparak bu amacımızı yerine getireceğimize inandık. Burada birlikte üreteceğiz. Fonksiyonel ürünlere yöneleceğiz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ürünleri geliştireceğiz."

Protokol imza töreninin ardından Poyraz ve İbiş, Ankara Üniversitesi Dışkapı ve Subayevleri yerleşkelerinde bulunan satış noktalarında Tarım Kredi Kooperatif Market açılışını gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi ve Ankara Üniversitesinden 'güvenilir gıda' için iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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