Tarım Kredi Yem AŞ'nin İzmir ve Şanlıurfa'daki yeni fabrikalarında üretim başladı - Son Dakika

Tarım Kredi Yem AŞ'nin İzmir ve Şanlıurfa'daki yeni fabrikalarında üretim başladı

03.01.2021 11:01
Tarım Kredi Yem AŞ'nin İzmir ve Şanlıurfa'daki yeni fabrikalarında üretim başladı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ'nin 2019 yılında temelini attığı İzmir-Tire ve Şanlıurfa'daki fabrikalarında üretim başlarken, kuruluşun toplam üretim kapasitesi 1,2 milyon tondan 1,7 milyon tona yükseldi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ'nin 2019 yılında temelini attığı İzmir-Tire ve Şanlıurfa'daki fabrikalarında üretim başlarken, kuruluşun toplam üretim kapasitesi 1,2 milyon tondan 1,7 milyon tona yükseldi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi'nin 17 şirketiyle tarımsal üretimin devamlılığı için hizmet verdiğini, yemden tohuma, gübreden akaryakıta kadar ortaklarının ve diğer çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Tarım Kredi iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ'nin iki yeni fabrikası sayesinde yıllık üretim kapasitesinin yüzde 30'un üzerinde artacağını belirten Poyraz, "Üretimin satışa dönüşmesi durumunda Tarım Kredi'nin sektördeki payı yaklaşık yüzde 15'e gelecektir. Bu sayede yem kalitesi ve fiyatlarında piyasayı belirleyen ve yönlendiren konumda olacağız." dedi.

"Üretim kapasitemiz 500 bin ton artacak"

Tarım Kredi Yem AŞ'nin geçen yılki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Poyraz, "Bunlardan en önemlisi İzmir-Tire ve Şanlıurfa yem fabrikalarıydı. Yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip iki fabrikamızı hizmete açarak, toplam 175 milyon lira yatırımı hayata geçirdik. Türkiye'de mevcut fabrikalara göre oldukça büyük ölçekli bu fabrikalarımızda 100 kişilik istihdam sağladık." diye konuştu.

Mevcut fabrikalarının teknolojilerini zamanın şartlarına uygun hale getirecek ve piyasadaki rakiplerine karşı rekabet gücü kazandıracak yatırımları sürdürdüklerini vurgulayan Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

" Sakarya'daki fabrikamızı tepeden tırnağa yeniledik. Kütahya fabrikamızın kapasitesini 'flake tesisi' yaparak yüzde 30 artırdık. Sivas'taki fabrikamızı geniş revizyondan geçirdik. Elazığ fabrikamıza yatay depo yaptık. Balıkesir'de 2 bin metrekare kapalı alanda bakım ve onarım merkezini tamamlamak üzereyiz. İzmir- Ödemiş'te 70 dönüm, Erzurum'da 30 dönüm ve Kırklareli'nde 45 dönüm olmak üzere toplam 145 dönüm yatırım amaçlı arazi satın aldık. Çiftçi ortaklarımızdan aldığımız ürünleri artırmak amacıyla ilave 70 bin tonluk silo yaparak, çelik silo kapasitemizi 57 bin tondan 127 bin tona çıkardık. Beylikova Süt Fabrikamızı kara geçirerek kapanma riskini önledik."

"Hedefimiz 2 milyon ton üretim"

Poyraz, hedeflerinin söz konusu fabrika yatırımlarıyla birlikte yıllık üretim kapasitelerini 2 milyon ton seviyelerine çıkarmak olduğunu belirterek, Tarım Kredi Yem'in, yeni yatırımlarının sağlayacağı büyümeyle, yem sektöründeki regülasyon görevini daha iyi şekilde yerine getireceğini, piyasada fiyat dengeleyerek ve çiftçilere daha ucuz ve kaliteli yem teminini sağlayacağını anlattı.

Tarım Kredi Yem'in büyümesiyle, fiyat istikrarıyla çiftçilerin daha öngörülebilir ve uygun maliyetlerle yem temin etmesini sağlayacaklarının altını çizen Poyraz, bu sayede et ve süt üretimine destek olacaklarını kaydetti. Poyraz, "Biz, girdi maliyetini ne kadar aşağı çekebilirsek hayvancılık sektörünü o kadar büyütürüz diye düşünüyoruz. O nedenle yem sektöründe fiyatları temel koşul olarak alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Poyraz, yeni yatırımların yanı sıra Tarım Kredi Yem'in idari yapısını da güçlendirdiklerini belirterek, iki yıl önce katılımcı sayısını artırmak ve daha şeffaf ihale yapılmasını temin etmek amacıyla elektronik ihale sistemine geçtiklerini anımsattı. Fahrettin Poyraz, şirketlerde denetçi sayısını da artırdıklarını dile getirdi.

"Buzağı maması çalışmalarına başladık"

İzledikleri uygun fiyat ve yüksek kalite politikasının etkisiyle yem satışlarını yıllık 955 bin tondan 1,2 milyon tona çıkardıklarına dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yeminin yanı sıra kanatlı hayvan ve balık yemleri ürün listemize eklendi. Tarım Kredi Yem AŞ olarak Ankara Üniversitesi Teknokenti'nde Ar-Ge merkezi kurduk. Ar-Ge birimimiz yemde kullanılan ithal girdiler yerine yerli alternatif ham madde ve katkıların kullanılması için çalışmalar yürütmektedir. Özellikle buzağı ölümlerinin önüne geçmek üzere probiyotik katkılı buzağı maması çalışmalarına başladık. Sahada görevli besleme danışmanlarımızın çalışmalarını daha etkili takip etmek ve yönlendirmek üzere Çiftçi Temas Sistemi'ni (ÇİTES) devreye aldık. 'Alo Yem Hattı' kuruyoruz. Böylece çiftçilerinize 7 gün 24 saat satış sonrası destek sağlamış olacağız."

Şanlıurfa, İzmir, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Yem AŞ'nin İzmir ve Şanlıurfa'daki yeni fabrikalarında üretim başladı - Son Dakika Ekonomi


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