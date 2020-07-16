Tarım Kredi Yem'den kapasite artırımı - Son Dakika

Tarım Kredi Yem'den kapasite artırımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem'in kapasite artımı için yatırımlarına devam ettiğini belirterek, "Yıllık 250 bin ton karma hayvan yemi kapasiteli Tarım Kredi Yem Şanlıurfa fabrikası, yem üretimi için...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem'in kapasite artımı için yatırımlarına devam ettiğini belirterek, "Yıllık 250 bin ton karma hayvan yemi kapasiteli Tarım Kredi Yem Şanlıurfa fabrikası, yem üretimi için test aşamasında ve bu ay içinde üretime başlamasını planlıyoruz. Tire fabrikasında da inşaat işleri tamamlandı, makine parkurlarının montaj yatırımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Kredi Yem'in faaliyetleri ve yeni yatırımlarını değerlendirdi.

Şanlıurfa, İzmir-Tire, Kütahya ve Sakarya fabrikaları için toplam 70 bin ton kapasitede 32 çelik silo ihalesinin geçen yıl yapıldığını hatırlatan Poyraz, Şanlıurfa, Tire ve Kütahya fabrikalarındaki çelik siloların imalatı tamamlanarak Tarım Kredi ortaklarından alınan hububatların depolanmaya başladığını vurguladı.

Poyraz, Tarım kredi Yem'in kapasite artımı için yatırımlarına devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yıllık 250 bin ton karma hayvan yemi kapasiteli Tarım Kredi Yem Şanlıurfa fabrikası yem üretimi için test aşamasında ve bu ay içinde üretime başlamasını planlıyoruz. Yıllık 250 bin ton kapasiteli Tire fabrikasında da inşaat işleri tamamlandı, makine parkurlarının montaj yatırımı devam ediyor. Tarım Kredi Yem olarak bu yeni iki fabrikamızın faaliyete geçmesi ve diğer fabrikalarımızdaki revizyon çalışmalarımızın tamamlanmasıyla daha da güçlenerek ülkemize ve çok değerli çiftçilerimize hizmet vermenin heyecanını taşıyoruz."

200 milyon liralık yatırım tamamlanacak

Bu yıl içinde, Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo, Balıkesir'e bakım atölyesi yatırımı planlandığını aktaran Poyraz, Ankara Üniversitesi Teknokent içinde Ar-Ge yatırımı gerçekleştirildiğini, söz konusu projelerle bu yıl içinde 200 milyon liralık yatırımın tamamlanmış olacağını aktardı.

Poyraz, Tarım Kredi'nin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden birinin de ortak ürün alımları olduğunu belirterek, "Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019'da 254 bin ton ürün alımı yaparken, 2020'de ise bu miktarı devreye alınan yeni yatırımlarla 371 bin tona çıkarmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün hammadde içindeki payı da yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Yem'den kapasite artırımı - Son Dakika Ekonomi
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