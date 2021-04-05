Tarım Kredi, "yemi benden almazsan, sütünü almam" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi Açıklaması

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), çiğ süt alım faaliyetlerine yönelik gündeme getirilen "yemi benden almazsan, sütünü almam" şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

Tarım Kredi'den, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çiğ süt alımlarına ilişkin son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yazılı açıklama yapıldığı belirtildi.

Bitkisel ve hayvansal üretimin aracısız olarak tüketici ile buluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, üreticilerin ürettiği çiğ sütün değerlendirilmesi faaliyetlerine hız verildiğine, bu çerçevede üretilen çiğ sütlerin Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu tavsiye satış fiyatının altında kalmayacak bir fiyattan toplandığına işaret edilen açıklamada, böylece, üretilen çiğ sütün pazar sıkıntısı yaşanmadan tedarik edilmesi ile üreticilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasına katkıda bulunulduğu vurgulandı.

Tarım Kredi iştirak şirketlerinin ve süt fabrikasının ihtiyaçları doğrultusunda kooperatifler aracılığıyla ülke genelinde çiftçilerden süt alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2020 yılında 4 bölge birliğimize bağlı 12 kooperatifimiz tarafından 39 bin 515 ton çiğ süt, 94 milyon 354 bin 962 lira bedelle alınmıştır. 2020 yılının ilk üç ayında 6 bin 229 ton çiğ süt, 14 milyon 730 bin 139 lira bedelle alınmış olup, 2021 yılı ilk üç ayında miktar bazında yüzde 68 artışla 10 bin 519 ton çiğ süt, 28 milyon 464 bin 217 lira bedelle 3 bölge birliğimize bağlı 10 kooperatifimizce alınmıştır. Sütlerin alımı, söz konusu tarihlerde Ulusal Süt Konseyince belirlenmiş olan fiyattan gerçekleştirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında ülkede 9 milyon 841 bin 522 ton inek sütü toplanmış olup, Kurumumuzca toplanan süt miktarı yüzde 0,4 seviyelerindedir."

"Üreticilerimizden süt alımları artarak devam edecek"

Açıklamada, Tarım Kredi şirketlerinin ihtiyaçları çerçevesinde üretim planlamasına bağlı olarak kooperatifler tarafından süt alımlarına devam edildiği vurgulanarak, "Üreticilerden süt alımlarının durdurulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. 2021 Mart ayı sonu itibarıyla 205'inci şubesini açan ve yıl sonuna kadar 500 şubeye ulaşmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin ihtiyaçları doğrultusunda da üreticilerimizden süt alımları artarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl 1 milyon 290 bin ton satış gerçekleştiren Tarım Kredi Yem'in, artan üretimiyle yem sektöründeki regülasyon görevini daha iyi şekilde yerine getirdiğinin altı çizilen açıklamada, üreticilerin daha öngörülebilir ve uygun maliyetlerle kaliteli yem temin ederek et ve süt üretimine destek sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun süt alımı ile ilgili olarak ortaklarına yem alım ön şartı bulunmamakta olup, 2020 yılında 215 bin tonu İzmir Bölge Birliğinde olmak üzere 1 milyon 290 bin ton yemi hiçbir dayatma olmaksızın çiftçilerimize ulaştırmış ve sektörde lider konumdadır. Bu kapsamda yem siparişinde bulunan tüm ortaklarımızın ihtiyaçları tedarik edildiği gibi sütünü aldığımız ortaklarımızın da yem siparişi vermeleri durumunda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca, süt alımı yaptığımız S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 2018 yılında imzalanan yem alım-satım sözleşmemiz gereğince herhangi bir dayatma olmaksızın, aylık ortalama 100 ton yem verilmekte olup, bunun dışında muhtelif gıda maddeleri ihtiyaçlarının da tedariki yine kooperatifimizce sağlanmaktadır. " bilgileri aktarıldı.

İzmir S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Aydın ÖR-KOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine süt arzının fazla olduğu bu dönemde yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek amacıyla Tarım Kredi'nin ihtiyacı olmamasına rağmen "barter" usulü yem karşılığı alınması teklif edildiği vurgulanan açıklamada, bu teklifin ilgili iki kooperatif tarafından süt satış sözleşmesi yaptıkları diğer sanayi kuruluşlarından yem alma mecburiyetleri olduğu gerekçesi ile kabul görmediğinin altı çizildi.

Her iki kooperatifin yaşadıkları bu durumun aslında ülke genelindeki tüm süt kooperatifleri ve yetiştiricilerinin yaşadığı en önemli problem olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu bağlamda, kurumumuz üzerinden başlatılan bu tartışmanın Anadolu sathına yayılmış süt sanayicileri ve irili ufaklı mandıraların her birinin aynı zamanda da yem bayisine dönüşerek yetiştiricilerimizin mağdur olmaları gerçeğinin kamuoyunda tartışılmasına vesile olması açısından olumlu buluyoruz. Ülkenin yem üretiminde yıllık 1,29 milyon ton ile sektör lideri olan kurumumuzun, ülkemizdeki toplam süt alımının ise sadece binde dördünü yaptığı gerçeği, kurumumuz üzerinde yapılan bu tartışmanın gerçekçi olmadığının göstergesidir.

Diğer yandan süt tebliğinde yer almayan ve tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmayan kurumumuzun tebliğ kapsamına alınmasına karşı çıkanların bu konuda kurumumuzu görevli kabul ederek itham etmeleri tartışılması gereken ayrı bir çelişkidir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiğ süt alım faaliyetlerine yönelik gündeme getirilen 'yemi benden almazsan, sütünü almam' şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle söz konusu olmayıp, bu tür iddialar, 150 yılı aşan köklü geçmişiyle güven ve itibar müessesesi olan, ülke tarımı ve çiftçimizin iftihar kaynaklarından biri haline gelen ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını her koşulda destekleyen Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik haksız girişimlerdir."