Tarım Krediden üreticilere tarım sigortası çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım Krediden üreticilere tarım sigortası çağrısı - Son Dakika

Tarım Krediden üreticilere tarım sigortası çağrısı

6 saat önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, devlet destekli tarım sigortasının avantajlarına değinerek üreticilere, tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Tarım Krediden üreticilere tarım sigortası çağrısı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, devlet destekli tarım sigortasının avantajlarına değinerek üreticilere, tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Apaydın, devlet destekli tarım sigortasında 2020 yılı üretim sezonunun 4 Kasım itibariyle başladığını söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin, yüksek risk altında olan tarımsal ürünlerinin doğal afetlere karşı güvence altına alındığını ve ürünlerde oluşan hasarların TARSİM tarafından karşılandığını ifade eden Apaydın, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreticilerin mağdur olmamaları için kooperatiflerde görevli, konusunda tecrübeli teknik personelle, TARSİM poliçe kabulünden hasar ödemesine kadar her aşamada üreticilere destek verdiklerini, tarım ürünlerinin sigorta ettirilmesinin önemini ve avantajlarını her fırsatta üreticilere anlattıklarını belirtti.

TARSİM yaptıran üreticilere yönelik sağlanan imkan ve avantajlara değinen Apaydın, şunları kaydetti:

"Sigorta yaptıran üreticilerimiz devletimizin sunduğu birçok imkandan faydalanma fırsatı elde etmektedir. Sigortanın yapılması aşamasında yüzde 50 ile yüzde 67 oranında değişen oranda poliçe prim desteğinden yararlanan üreticilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilerde yıllık yüzde 12'ye varan oranlarda daha az faiz ödemektedir. Ayrıca sigorta yaptıran üretici ortaklarımıza kimyevi gübre, yem, sertifikalı tohumluk ve fide ihtiyaçları için yıllık sadece yüzde 3,5 maliyetle sabit faizli kredi kullandırmaktayız. Üreticilerimiz sigorta yaptırdıklarında doğal afetlere karşı ürünlerini teminat altına almakta, ilave olarak faiz desteği ve prim desteğinden yararlanabilmektedir. Bu sebeple tüm üreticilerimizi faiz indirimlerinden yararlanmak ve ürünlerini çeşitli risklere karşı teminat almak üzere sigorta yaptırmaya davet ediyoruz."

Apaydın, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerce 2019 yılında kullandırılan krediler için TARSİM sigortası yapılması sebebiyle yaklaşık 20 milyon lira faiz indirimi yapıldığını ayrıca bölgede yaşanan dolu, sel ve fırtına gibi doğal afetlerde ürünleri zarar gören üreticilere 10 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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