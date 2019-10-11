Son Dakika Haberleri: Tarım Kredinin yem fiyatlarında indirim
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Tarım Kredinin yem fiyatlarında indirim

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nce yem fiyatlarında indirime gidildiği bildirildi.

Tarım Kredinin yem fiyatlarında indirim, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nce yem fiyatlarında indirime gidildiği bildirildi.


Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yavuz Yaman, 50 kilogramlık çuvallardaki değişik yemlerde 8 liralık indirim yapıldığını söyledi.


Yaman," Farklı fiyattaki farklı ürünlere indirim oranı farklı yansıdı. Fiyatlardaki düşüş bazı ürünlerde yüzde 15 gibi ciddi bir orana tekabül ederken, bazılarında yüzde 12, yüzde 10 gibi gerçekleşti. Yeni yem fiyatları şu şekilde belirlendi; Besi Standart 63 TL, Besi Geliştirme 64 TL, Besi Bitiş 66 TL, Besi Tahıl Mix 73 TL, Süt 18 yemi 66 TL, Süt 19 yemi 68 TL, Süt 20 yemi 73 TL, Kuru Dönem 66 TL, Buzağı Büyütme 75 TL, Kuzu Büyütme 70 TL" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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