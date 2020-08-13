Tarım Krediye yeni müdür atandı - Son Dakika

Tarım Krediye yeni müdür atandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifine yeni müdür atandı.

Tarım Krediye yeni müdür atandı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifine yeni müdür atandı.

Yenişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cengiz Levent'in emekliye ayrılması nedeniyle yerine Selimiye Tarım Kredi kooperatifi Müdürü Ziraat Mühendisi Selçuk Karasu atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cengiz Levent,"30 yıllık Tarım Kredi kariyerimi emeklilik gerekçesiyle sonlandırıyorum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum klişesinin ilk defa bu kadar anlam kazandığını hissediyorum. Bir vatansever için bayrak, bir fanatik taraftar için tuttuğu takım bir anne baba için evlat ne anlama geliyorsa benim nezdimde Tarım Kredi ve çiftçi o anlama geliyor. 30 yıl boyunca Türk milletinin ve Türk devletinin en önemli dinamiği olarak gördüğüm çiftçi için usanmadan çalıştım. Benim üzüntü ve sevinçlerimde onlar benim yanımdaydı. Onların üzüntü ve sevinçlerinde ben çiftçilerimin yanındaydım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla çıktığım yolda yeri geldi üzüldüm yeri geldi gururlandım yeri geldi başarılı oldum yeri geldi başarısız oldum fakat hiçbir zaman çalışma azmimden ve kararlılığımdan geri aldım atmadım" diye konuştu. - BURSA

Yenişehir, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarım Krediye yeni müdür atandı - Son Dakika
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