Son Dakika Haberleri: Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı

13 dakika önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde açılan meslek edindirme kurslarında çiftçiler ve zirai üretim desteklenerek, ekonomiye katma değer sağlanıyor.

Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı, System.String[]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde açılan meslek edindirme kurslarında çiftçiler ve zirai üretim desteklenerek, ekonomiye katma değer sağlanıyor.

Gürsu Belediyesi, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ar-Ge ve İnovasyon Birimi'nce düzenlenen meslek edindirme kurslarında üreticiler ve zirai üretim destekleniyor. Eğitim alan kursiyerler, uygulama sahasında yetiştirmiş oldukları sebzelerden yaptıkları yemeklerle Gürsu protokolünü ağırladı.

Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin zirai üretimine, ekonomimize katkı sağlayacak hizmetlerimizin meyvelerini alıyoruz. 5 aylık kurslarda kursiyerler aylık 3 bin TL gelir elde etmiş oluyor. Bugüne kadar kursiyerlere 225 bin TL nakdi yardım yapıldı. Gürsu'muza olan destekleri için İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, tarım alanındaki kurslarda Gürsu'nun çok faal olduğunu ve ön plana çıktığını vurguladı.

Gürsu Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Birimi'nce düzenlenen kurslarda budama, aşılama, mantar yetiştiriciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği temel eğitimleri, seracılık, arıcılık, girişimcilik, ilk yardım ve emlak danışmanlığı eğitimleri veriliyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:48 Kaynak: İHA
İŞKUR, Bursa, Gürsu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:02:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]