Tarım Lisesi ile Ukrayna Tarım Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika

Özel Silivri TÜRAM Tarım Lisesi, Ukrayna'nın Harkov Tarım Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında iki okul arasında öğrenciler, staj ve öğrenci değişimi gibi önemli iş birliklerinden faydalanacak.

Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Harkov Petro Vasilenko Tarım Ulusal Teknik Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. Silivri Belediyesi Özel Tarım Lisesi, Harkov Tarım Üniversitesi rektör ve yardımcılarını misafir etti. Tarım Lisesi'ni ziyaret eden Üniversite Rektörü Nanka Oleksandır, Rektör yardımcıları Yurii Vitkovsky ve Arkadii Mykytas ve Üniversite Dekanı Otabeg Azizov, akademik işleyiş ve eğitim hakkında bilgi aldı. Tarım Lisesi ile Tarım Üniversitesi ortak ilgi alanları çerçevesinde; "Artikülasyon/transfer sözleşmelerinin geliştirilmesi, konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve dersler gibi akademik faaliyetlerin organizasyonu, fakülte ziyaretleri ve diğer fakülte iş birlikleri, öğrenci değişimi ve uluslararası hareketlilik sözleşmelerinin geliştirilmesi, yayınların ve diğer ortak çıkar malzemelerinin paylaşımı, ortak araştırma çıkarlarının keşfi, personel değişimi, öğrenci hareketliliği ve staj iş birliği" amaçlarında iş birliği protokolünü imzaladı. İki tarım okulu ortak projeler üzerine de fikir alışverişinde bulundu.