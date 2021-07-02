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Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı - Son Dakika

Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı

02.07.2021 11:54
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde bulunan Tarım Lisesi'nden mezun olan öğrenci, staj yaptığı tesiste tarım teknisyeni olarak işe başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde bulunan Tarım Lisesi'nden mezun olan öğrenci, staj yaptığı tesiste tarım teknisyeni olarak işe başladı.

Çaycuma Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanından mezun olan öğrenci Çağla Özdemiş, Çaycuma'da bulunan Duranlar Fide İşletmesi'nde meyvesi yenen sebzelerin dikim sezonlarının yaklaşmasıyla beraber özellikle domates bitkisinde aşılama yapılması ve serada bulunan biber fidelerinde bakım işlemlerinin yapılması gibi işlerde özveriyle çalışıyor.

Tarım Lisesinde okurken staj için geldiği iş yerinde teknisyen olarak işe başlayan Çağla Özdemiş, "20 yaşındayım Tarım Lisesi mezunuyum. Şu an çalıştığım yerde geçen sene staj gördüm. Stajdan sonra üniversiteyi kazanamadığım için buraya başvuru yaptım. Birkaç ay sonra başvurum onaylandı ve burada işe başladım. Benim yaşımda olan öğrencileri çalışmak istemiyor. Çalıştığım bu iş zor bir iş, kişiye ve isteğe bağlı. Okulun ilk mezunuyum. Ben önceden başka bir lisede okuyordum orada fazla başarılı olamadığım için bu liseyi seçtim. Kendimi burada çalıştığım için şanslı hissediyorum. 6 aydır burada çalışıyorum. Hedefimde şu an üniversite var. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Tarım zor ama önü açık bir meslek. Tarıma yönelmeleri iyi olur. Çünkü başka alanlarda iş bulmak zor. Hayat şartları oldukça zor" şeklinde konuştu.

"Genç nesil heyecanlı, öğrencilere ihtiyaç var"

Çalışmak isteyen genç kadınlara kapılarının açık olduğunu ifade eden İş yeri sahibi Erol Duran, "Liseden gelen öğrencilerimiz bizlere 2 yıldır geliyorlar. Çağla ilk gelen gruptaydı. O grupta göz dolduran 3 kişi vardı. Eli çabuk işi çabuk kavrayan öğrencilerin bizde kalmasını devam etmesini istiyoruz. Genç yeni nesil heyecanlılar. Onlara bu mesleği öğretip eğitebiliyoruz. İşin daha kaliteli olması için bu öğrencilere burada ihtiyaç var. Fidecilikte iş istihdamı olarak kadın yüzde 80 ve üzeridir. Belirli noktalar hariç biz genelde kadın personel çalıştırıyoruz. Kadın personel çalıştırılması zorunlu bir meslek burada kadın olmazsa fidecilik olmaz. İşin kalitesi, işin hızı ve de titizlik açısından bu işi daha iyi yapıyorlar. Ben diğer arkadaşlarımla da bu fikrimi paylaşıyorum. Eğer üniversiteyi yada üniversitede 4 yıllığı bitiren birisi zaten çalışma hayatında başka bir mesleği düşünebilir ama liseden mezun olayımda iş hayatına atılmak isteyenler için güzel bir iş kapısı bizim gibi iş yerlerinde rahatlıkla iş bulabilir. Burada gelecek için organize tarım sera bölgesi diye bir proje var. Orada da ihtiyaç duyulacak. Topraksız tarla kesinlikle kesinlikle işsiz kalmazlar. Lisede kalmasınlar biz en az 2 yıllık bitirip gelmelerini tercih ediyoruz. Okumak isteyen okuyabilir kafasında okulu bitirmiş çalışmak isteyen olursa burada çalışabilirler yeter ki biz onların çalışma isteğini görelim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı
Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı

Anadolu Lisesi, Zonguldak, Şehit, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarım Lisesi'nden mezun oldu, staj yaptığı tesiste teknisyen olarak işe başladı - Son Dakika


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