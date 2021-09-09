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Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar - Son Dakika

Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar

09.09.2021 11:12
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar, System.String[]

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarım arazilerinde atalık tohumlardan doğal yöntemlerle üretilen sebze ve meyve ilgi görüyor.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarım arazilerinde atalık tohumlardan doğal yöntemlerle üretilen sebze ve meyve ilgi görüyor.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, Milli Eğitim Bakanlığınca da AR-GE merkezi ilan edilen okulda geleneksel ve modern yöntemler kullanılarak Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriliyor.

Lisenin arazilerinde gübre, ilaç veya kimyasal madde kullanılmadan atalık tohumlardan domates, patlıcan, biber, soğan, patates, şeftali, elma gibi 30 çeşit sebze ve meyve üretiliyor.

Arazinin 200 dönümde bitki yetiştiriciliği ve sebzecilik, 130 dönümde de meyvecilik yapılarak öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanıyor. Okulun önünde açılan marketteki satışlardan elde edilen gelir de döner sermayeye aktarılarak tarımsal üretime, okulun, öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanıyor.

Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, lisenin sloganının, "Geleneksel tarımı modern tarımla buluşturmak" olduğunu söyledi.

Bundan dolayı gübre, kimyasal ve ilaçtan uzak üretimi önemsediklerini belirten Cihan, "Arazilerimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve teknik personelimizle ilaçsız, gübresiz, atalık tohumlarımızdan tüm sebze türlerinden, bazı meyvelerden AR-GE kapsamında hem deneme üretimleri hem de döner sermaye kapsamında satışa hazır ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimizin birçoğunu tohumluk olarak ekiyoruz, tohumunu aldığımız ürünlerden arta kalan kısmı da vatandaşımıza tarlamızdan tabaklarına, mutfaklarına bir lezzet serüveni için buluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Market ve restoranlardan da talep var

Ürünlerin yetiştirilmesinde özellikle tarım alanında görev yapan öğrencilerin görevli olduğunu kaydeden Cihan, alan öğretmenlerinin de sürece ciddi katkılar verdiğini ifade etti.

Sulama ve diğer işlemlerin titizlikle yapıldığını anlatan Cihan, hasattan da mutlu olduklarını dile getirdi.

Tarihi özelliği dolayısıyla halkta liseyle sevgi ve sadakat bağı geliştiğini vurgulayan Cihan, "Vatandaş biliyor ki yıllardır bu okulda katkısız, kimyasal karışmayan, doğal, organik ürünler yetiştiriliyor. Vatandaşlarımız oldukça ürünlerimize rağbet gösteriyor, ürünleri tedarik etme noktasında zorlandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle sebze ürünlerimiz günlük taze olarak tüketmek isteyen marketlerden de talep görmekle beraber restoranlara da toptan satış yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret Borsasının kendilerine çok destek verdiğini dile getiren Cihan, Borsa Başkanı Özer Matlı'ya teşekkür etti.

Okulun mezunlarından olan ve lisede staj gören üniversite öğrencisi Sema Kan ise ürünlerin satışında görevli olduğunu aktardı.

Kan, okulda aldığı pratik ve teorik eğitimlerin mesleki yaşamında kendisine çok büyük katkıları olduğuna değinerek, "Burada gerek öğretmenlerimiz gerek arkadaşlarımız çok ilgililer. Liseyi seçme amaçlarımdan biri, ailemden kalan toprakların olmasıydı. İleride kendi iş yerimi açmak istiyorum." dedi.

Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar

Hamidiye, Kimyasal, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar - Son Dakika
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