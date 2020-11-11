"Tarım makineleri ekonomik büyümenin baş destekleyicisi" - Son Dakika

"Tarım makineleri ekonomik büyümenin baş destekleyicisi"

11.11.2020 12:20

Türkiye'de tarım sektörü yılın ilk yarısında yüzde 3,5 büyüme kaydetti.

Türkiye'de tarım sektörü yılın ilk yarısında yüzde 3,5 büyüme kaydetti. Türkiye, 48,9 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile de Avrupa'da lider oldu. Ünlü Ziraat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, "Pandemi sürecindeki aksaklıklara rağmen kazanılan bu ivmenin sürdürülebilirliği için tarımda makineleşme artmalı" dedi.

Koronavirüs salgını, 2020'nin ilk aylarından bu yana pek çok sektörde ekonomik dalgalanmalara neden oldu. Dünya geliri içindeki payı 85 trilyon dolar olan tarım sektörü ise bu süreçte ithalat ve ihracatta yaşanan aksaklıklara rağmen payını koruyan sayılı sektörler arasında yer aldı. Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre tarım sektörü 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 4 ile ilk altı ayda yüzde 3,5 büyüdü. Türkiye, 48,9 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider olurken dünyada da ilk on ülke arasına girdi.

"TARIMDA MAKİNELEŞME ARTMALI"

Manisa'da faaliyet gösteren Ünlü Ziraat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, tarımdaki pazar hacminin artırılmasında makileşmenin önemine dikkat çekerek pandemi sürecinde ithalat ve ihracatta yaşanan sıkıntılar ve bunların nasıl aşılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, "ABD'de yer alan Ulusal Mühendislik Akademisi'ne göre tarımdaki makineleşme dünyanın yaşadığı 20 devrimden biri olarak nitelendiriliyor. Yakın geçmişte Çin Hükümeti de hazırladığı Made in China 2025 Strateji Belgesi ile Çin'in orta gelirli ülke konusundan yüksek gelir ülke konumuna taşıyacak olan on sektörden birinin tarım makinelerini olduğunu belirlemişti. Çünkü makineye dayalı tarımsal üretim, ortaya ihtiyaç fazlası iş güçü çıkarır ve bu iş gücü de imalat gibi diğer endüstrilere ek iş gücü olarak kazandırıldığında hem pazar hacmi genişler hem de ekonomi büyür. Yani tarım makineleri, ekonomik büyümenin baş destekleyicileridir. Pandemi sürecindeki aksaklıklara rağmen kazanılan bu ivmenin sürdürülebilirliği için de tarımda makineleşme artmalı" dedi.

"TARIM MAKİNELERİNDE İHRACAT ODAKLI YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Ünlü Ziraat olarak gerçekleştirdikleri pulluk çeşitleri ve diğer toprak işleme aletleri üretimiyle makineli tarıma destek verdiklerini söyleyen Ünlü, "Pandemi süreci ile başlayan sıkıntılı günlerimizde ülkece kenetlendik. Her ne kadar ihracat şartlarımız çok zorlaştıysa da biz yine de krizi fırsata çevirmek adına satın almalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürdük. Şu sıralar günde, 90-100 adet pulluk üretimimiz var ve bu, daha da artacak. Planlarımızı gerçekleştirebilirsek, sadece Avrupa pazarına değil aynı zamanda Amerika pazarına da gireceğiz. Amacımız, büyük hedefler aracılığı ile topluma ve devlete çok daha fazla fayda üretmektir diyebilirim. 5 yıl içinde Moldovya, Rusya, Ukrayna Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere çok daha fazla satış yapmak istiyoruz. Bu ülkelere yaptığımız satışlar gayet iyiydi. Pandemi, satışların düşmesine neden oldu ancak biz bu dönemi üretimde otomasyon alanında yaptığımız 30 Milyon TL'lik yatırım ile değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki dönemde özellikle ihracata odaklanarak; hızlı ve sürekli büyüme hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar sürdüreceklerine de değinen Ünlü, "Daha yapacaklarımızın bitmediği düşünülecek olursa üretimi hızlandırmak, kaliteyi artırmak ve dünya markasına dönüşerek devletimize katkıda bulunmak için, Ünlü Ziraat olarak biz de bu yaklaşıma göre hareket etmeye çalışıyoruz" diye ekledi.


- İstanbul
Tarım makineleri ekonomik büyümenin baş destekleyicisi

Türkiye, Avrupa, Pazar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Tarım makineleri ekonomik büyümenin baş destekleyicisi' - Son Dakika Ekonomi


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