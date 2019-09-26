Son Dakika Haberleri: Tarım makinesi hırsızları tutuklandı
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Tarım makinesi hırsızları tutuklandı

1 saat önce

Başkentte tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Tarım makinesi hırsızları tutuklandı, System.String[]

Başkentte tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Çamlıdere ilçesinin Bakırlı Yaylası'nda M.A'ya ait bir tomruk yükleme makinesinin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine, harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı S.D, H.E. ve H.A'nın yer aldığı şebekenin gerçekleştirdiğini belirledi.

Hırsızlık zanlıları jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Tomruk yükleme makinesi ise Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Çamlıdere, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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