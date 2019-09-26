Tarım makinesi hırsızları tutuklandı

Hırsızlık zanlıları jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Tomruk yükleme makinesi ise Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

Çamlıdere ilçesinin Bakırlı Yaylası'nda M.A'ya ait bir tomruk yükleme makinesinin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine, harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı S.D, H.E. ve H.A'nın yer aldığı şebekenin gerçekleştirdiğini belirledi.

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