Son Dakika Haberleri: Tarım Müdürlüğü Meyve üreticilerine Akdeniz Sineğini anlattı
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Tarım Müdürlüğü Meyve üreticilerine Akdeniz Sineğini anlattı

1 saat önce

Niğde'de Tarım Müdürlüğü ekipleri Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili Pazar esnafı ve tüketiciler bilgilendirildi.

Tarım Müdürlüğü Meyve üreticilerine Akdeniz Sineğini anlattı, System.String[]
Niğde'de Tarım Müdürlüğü ekipleri Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili Pazar esnafı ve tüketiciler bilgilendirildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Akdeniz Sineği ile mücadele kapsamında sinek kovar dağıtıldı. Yine mücadele kapsamında Akdeniz sineği mücadelesi ile ilgili Perşembe pazarındaki yerli meyve satıcılarına mücadele ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürü Asım Baş, Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara nasıl mücadele edileceği ile ilgili bilgiler verdi.

Akdeniz Meyve Sineğinin ülke meyvecilik alanlarında önemli zararlara sebep olduğunu belirten İl Müdürü Baş; "Vuruklu(yumurtalı) meyvelerde dökülmeler meydana gelir ve meyvenin pazar değeri kalmaz. İlimizde Akdeniz Meyve Sineğinin yayılmasında en önemli faktörlerden birisi Adana, Mersin gibi illerden gelen Kayısı, Nektarin, Şeftali, Trabzon Hurması gibi vuruklu meyvelerden çıkan zararlının meyve bahçelerine yayılmasıdır. Bu nedenle zararlının yayılmasını önlemek için yerlere atılan vuruklu ve çürük meyvelerin toplanıp siyah poşetlere konularak ağzının sıkıca kapatılması gerekmektedir" dedi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Akdeniz, Niğde, Güncel
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