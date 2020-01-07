Tarım Müdürü Günaydın hedeflerini anlattı - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne atanan Osman Günaydın'ı ziyaret etti. Daha önce görev yaptığı Yozgat'ta başarılı projeler gerçekleştirdiğini anlatan Günaydın, Ereğli ilçesinde de tarıma yönelik güzel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı M. Fatih Çakır partisinin bazı yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atanan Osman Günaydın'ı makamında ziyaret etti.



Zonguldak'ın Beycuma Beldesi'nden olduğunu dile getiren Tarım Müdürü Günaydın, bölgeye yabancı olmadığını ve yöreyi iyi tanıdığını belirtti. 23 yıldır kamu görevlisi olduğunu ve Yozgat'tan buraya tayin olduğunu ifade eden Günaydın "İlk görev yerim Erzurum'du. Daha sonra uzun yıllar Yozgat'ta görev yaptım. Yozgat'ta çok güzel işler başardık. Türkiye'nin en büyük meyvecilik projelerini yaptık. Orada çok büyük ödüller aldık. AB Sorumlu Girişimcilik alanında ödülümüz var. O enerjilerimizi biriktirdik, inşallah o deneyimleri kendi memleketimize sağlamak istiyoruz. Bununla alakalı şu anda yaptığımız projede, hasat ve budama dönemlerinde altı aylık periyotta 600 kişi ekmek yiyor. Bir köyün arazilerini toplulaştırdık. Oradan da kamu yatırımı gerçekleştirildi. Yaklaşık bugünkü değeri 40 milyon lira. O proje sayesinde Türkiye ilk defa Çin'e ihracat yapıyor. Onun haricinde farklı hayvancılık projelerimiz oldu. Cuma günü Yozgat Bozok Üniversitesi Yılın en iyi yöneticisi olarak bize ödül verecek. Oraya gideceğiz. Bu enerjimizi sizin de sayenizde burayla tanıştırmak istiyoruz. Burada şu anda SWOT analizleri yapıyoruz ve birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Sıkıntımız şu; burada projelerimizi finanse edecek ekstra kurumların olmaması çok kötü. İç Anadolu bölgesinde bu anlamda çok ciddi destekler var. KOP idaresi var, DOKAP var, farklı ajanslar var, hazırladığımız projeler karşılık buluyordu. En son bir tereyağı fabrikası projesi yaptım. Oraya projenin devamı için destek olmak üzere gideceğim. Burada küçükbaş üzerine yoğunlaşacağız. Küçük aile çiftlikleri modelleri var Avrupa'da, onları yaygınlaştırmamız lazım. Coğrafyamız buna müsait. Toplulaştırmaya çok uygun bir arazi yok burada" dedi.



Çakır "Gelirlerimizi çeşitlendirmemiz lazım"



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Günaydın'a görevinde başarılar dilerken Ereğli ilçesinde sektör ve gelir çeşitliliğini artırmanın önemine değindi. Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bu anlamda sizin gibi çalışkan, geçmişiyle kendini ispatlamış, tarımda da Ereğli'yi bir yerlere getirecek, vatandaşlarımızın hem kırsalda kalmasını, hem de kırsalda geçimini kolaylaştıracak, onlara ek gelir sağlayacak tüm projelerde destek veriyoruz. Bütün yumurtaları tek sepete koymamak lazım. O sepetlerde kriz olduğu zaman, demir çelik, gemi sektöründe olduğu gibi, sorun yaşıyoruz. Ama çeşitlendirebilirsek bunu, tarım da bizim için önemli, turizm de önemli, sanayi de önemli, hepsini birlikte yürütmek istiyoruz. Tarımda da sizden beklentimiz yüksek. Bu bölgenin insanı olmanız bizi ayrıca mutlu etti. Geçenlerde arkadaşlar Gökçebey'de salep üretimi yapmak istediklerini söylediler. Dün de muhtarlarımla görüştüm, bu bölgede zaten olduğunu, dışarıdan birilerinin gelip kaçak olarak toplandığını aktardılar. Salepin geliri de hayli yüksek, çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Bunun gibi muhtarlarımızı, köylümüzü eğitelim, bilgilendirelim. Bizler de siyasi irade olarak, hem de bakanlık nezdinde üstümüze düşeni yaparız. Sayın Kaymakamımız da bu konuları yakinen takip ediyor. Biz de takip ediyor, destek veriyoruz. Çok önemli bir konu. İnsanımıza bir lira daha fazla gelir sağlayabilirsek, biz onu kendimize başarı kabul ediyoruz. İlçe tarım biraz vekaletlerle devam etti. Diğer alanlarda verdiğimizi burada veremedik. İnşallah buralarda da sizlerle birlikte bunu yakalayacağız."



Ziyaret gazetecilerin ayrılmasının ardından sohbet havasında devam etti. - ZONGULDAK