Son Dakika Haberleri: Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet
Son Dakika Güncel Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet

Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet

1 saat önce

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'e yaklaşık 3 yıl sonra asalet görevi verildi.

Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet, System.String[]

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'e yaklaşık 3 yıl sonra asalet görevi verildi.


2017 yılının Ocak ayından beri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne vekaleten bakan Tahir Macit, 2017 yılının Temmuz ayında merdivenden düşüp yaralanınca, 3 ay tedavi görmüştü. Daha sonra tekrar vekaleten görevine devam eden Macit'in asalet görevi bugünkü resmi gazetede yayınlandı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı 20 yaralı (1) Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve yardımcısı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]