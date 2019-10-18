Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'e yaklaşık 3 yıl sonra asalet görevi verildi.



2017 yılının Ocak ayından beri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne vekaleten bakan Tahir Macit, 2017 yılının Temmuz ayında merdivenden düşüp yaralanınca, 3 ay tedavi görmüştü. Daha sonra tekrar vekaleten görevine devam eden Macit'in asalet görevi bugünkü resmi gazetede yayınlandı. - MALATYA