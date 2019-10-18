Tarım Müdürü Tahir Macit'e 3 yıl sonra asalet
1 saat önce
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'e yaklaşık 3 yıl sonra asalet görevi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'e yaklaşık 3 yıl sonra asalet görevi verildi.
2017 yılının Ocak ayından beri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne vekaleten bakan Tahir Macit, 2017 yılının Temmuz ayında merdivenden düşüp yaralanınca, 3 ay tedavi görmüştü. Daha sonra tekrar vekaleten görevine devam eden Macit'in asalet görevi bugünkü resmi gazetede yayınlandı. - MALATYA
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