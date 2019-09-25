Son Dakika Haberleri: "Tarım Müzesi" projesi için ilk adım atıldı
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"Tarım Müzesi" projesi için ilk adım atıldı

1 saat önce

Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden tarihi Çatalhöyük'de tarım müzesi kurmak için ilk adım atıldı.

Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden tarihi Çatalhöyük'de tarım müzesi kurmak için ilk adım atıldı.


Çumra Belediyesi (MEVKA) Mevlana Kalkınma Ajansı ile tarımsal potansiyeli güçlendirmeye yönelik "Tarım Tarihine Işık Tutan Müze" proje protokolünü imzaladı.


Protokolün imza törenine ilişkin açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, "Tarımın kalkınmasında ve tarım bilincinin yükselmesinde vesile olacak ve Çumralı hemşehrilerimize hizmet verecek Tarım Müzesi projesinin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bereketli topraklarımızda gücünü üreticimizden alan potansiyelimiz ile; kavun, pancar ve buğday gibi ürünlerin yetiştirilmesinde yalnızca ülkemizde değil dünyada da önemli bir konumdayız. Çumra'nın ülke ve dünya tarımındaki ağırlığını ve önemini bu projeyle çağın ötesine aktaracağız. Tarım müzesi projesiyle tarımın kalbinin attığı bu topraklarda tarımsal potansiyelimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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