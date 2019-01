Tarım Öğretiminin 173'üncü Yılı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından tarım eğitim ve öğretiminin 173'üncü yılı dolayısıyla meslek ve ahlak konulu panel gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından tarım eğitim ve öğretiminin 173'üncü yılı dolayısıyla meslek ve ahlak konulu panel gerçekleştirildi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut, akademistenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut, tarımın her zaman sofrada bulunan bir dilim ekmek ve bir bardak süt olduğuna değindi. Mut, "Bu nedenle ülkemiz için sosyal ve ekonomik bakımdan en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Tarım sektörü artan nüfus tarım alanlarına olan baskı ve toprak kaybı gibi nedenlerle her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve ülkemiz için stratejik bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfusun beslenebilmesi için üretimin arttırılması şarttır. Tarımsal üretimin arttırılması kadar kaliteli ve sağlıklı yani güvenli gıdaların üretimi de çok önemlidir. Bu amaçla tarımda hedefe ulaşmada işini severek yapan meslek elemanlarının varlığı çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.



"Türkiye'de modern tarım Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladı"



Mut konuşmasının devamında, Türkiye'de modern tarımın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 Ocak 1846 yılından İstanbul Yeşilköy'de açılan Mektebi Ziray-i Şahanede başladığını ifade ederek, "Türkiye'de modern anlamda tarım eğitim ve öğretimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 Ocak 1846 yılından İstanbul Yeşilköy'de açılan Mektebi Ziray-i Şahanede başlamıştır. Ziraat mektebinden sonra 1892 yılında yine İstanbul'da Halkalı Ziraat ve Maytar Mektebi de eğitim ve öğretime açılmıştır. İlk ziraat eğitim ve öğretimi 30 Ekim 1933 yılında Ankara'da yüksek ziraat enstitüsünün kurulmasıyla devam etmiştir. Daha sonra ziraat fakültesi 1948 yılında kurulan Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Bunu takip eden yıllarda 1955'te İzmir'de 1958'de Erzurum'da, 1967 'de Adana'da, 1976'da Samsun'da yeni ziraat fakülteleri kurulmuştur. Bu fakülteler ve 1980'den sonra kurulan ziraat ve ziraat ile ilgili fakültelerin sayısı günümüzde 40'ı aşmıştır. Bu fakültelere her yıl 4 bin 500 ile 5 bin arasında öğrenci kayıt olmakta. Fakültemiz oldukça genç ve dinamik bir fakülte olup 4 Ağustos 2012 tarihinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi adı ile kurulmuş. Daha sonra 5 Haziran 2015 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile Ziraat ve Doğa Bilimleri olarak değiştirilmiştir. Fakültemizin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı