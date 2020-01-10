Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ'de kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ'de kutlandı - Son Dakika

Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ'de kutlandı

16 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığının Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı dolayısıyla düzenlediği 'Türkiye'de Tarım Öğretiminin 174.

Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ'de kutlandı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığının Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı dolayısıyla düzenlediği 'Türkiye'de Tarım Öğretiminin 174. Yılı Kutlama Programı', ESOGÜ Ali Numan Kıraç Yerleşkesi'ndeki Ziraat Fakültesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Etkinlik açılışında konuşan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, ESOGÜ'nün 50. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir genelindeki birçok sosyal projede üreticiler, meslek odası, borsa ile el ele vereceklerini belirtirken, fakülte ve tüm paydaşlar olarak kendilerine düşenin Eskişehir ekolojisinin avantajlarını topluma sunmak, üreticiye katma değerli üretim yaptırmak ve Eskişehir çiftçisine fayda sağlamak olduğunu ifade etti.


ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, bir ülkenin kalkınması çağdaş medeniyete ulaşabilmesi için sanayi gibi tarımın da mutlak gerektiğini ve tarımın gelişip başarılı olması için de eğitimin şart olduğunu söyledi. Tarım biliminin günümüzde temel bilimler ile iç içe olmasının ileri hassas tarım teknikleri ve mühendislik bilgisini gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, ileri bilgi teknolojisi bilgisine sahip olunmadan yeni bitki ıslah çalışmaları, tarım teknikleri ve tarımsal kimyasal mekanizmaların geliştirilemeyeceğini ifade etti. Günümüzde bilginin katlamalı olarak gelişmesinin beraberinde sürekli eğitimi zorunlu hale getirdiğini dile getiren Şenocak, bu bağlamda Ziraat Fakültelerinin sürekli eğitime önem vermesi ve aralıklarla mezunlarını yeni bilgiler ile donatmasının da kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.


Program emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Altay'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker ve Tarım ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşarı Hüsnü Poyraz'ın konuşmacı olarak katıldığı "Tarımsal Yükseköğretimde Beklentiler" konulu panel ile sona erdi.


Öte yandan programa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu
Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
17:48 İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
17:48 İzmir'de metro ve tramvay 2019'da 140 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
17:48 Okullar atık malzemelerde yetiştirilen çiçeklerle güzelleşiyor - Son Dakika
17:48 Lufthansa Group, Tahran seferlerini durdurdu - Son Dakika
17:47 Bolu'da, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]